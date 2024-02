Modifiche alla viabilità dal 26 febbraio al primo marzo

Scritto da admin• 2:23 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Dal 26 febbraio al primo marzo, sarà attuata la chiusura al traffico veicolare e sarà istituito il divieto di sosta lungo il vicolo del Moro dalle 8:00 alle 17:00. Questa misura è necessaria per permettere l’installazione di una piattaforma elevatrice fondamentale per i lavori di trasloco degli uffici comunali.

Di conseguenza, per coloro che percorrono via San Martino, sarà necessario svoltare a destra in via Flaminio dal Borgo, attraversando piazza San Sepolcro. In alternativa, sarà possibile svoltare successivamente in via Mossotti.

