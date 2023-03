Modena – Pisa, lunedì 6 marzo al via la prevendita dei biglietti

Scritto da admin• 1:50 pm• Pisa SC

PISA – La Società Modena FC informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Modena-Pisa, in programma Sabato 11 Marzo (ore 14.00) allo Stadio “Alberto Braglia” sarà attiva dalle ore 10.00 di Lunedì 6 Marzo e terminerà alle ore 19.00 di Venerdì 10 Marzo presso i punti vendita Vivaticket della provincia di Pisa consultabili al seguente link: htps://shop.vivaticket.com/it/ricercapv



La prevendita sarà inoltre attiva online, in modalità print@home, al link

htps://modenacalcio.vivaticket.it/



I residenti nella Provincia di Pisa potranno acquistare in prevendita i tagliandi del Settore Curva Ospiti salvo restrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. Il prezzo del biglietto è di 15 euro (+ costo di prevendita).

La Società Modena FC informa inoltre che:

– l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del regolamento d’uso dello Stadio Braglia, consultabile al seguente link:

htps://modenacalcio.com/regolamento-duso/

– la regolamentazione per l’ingresso degli striscioni, dei megafoni e dei tamburi allo Stadio è consultabile al seguente link:

htps://modenacalcio.com/regolamento-striscioni/

– E’ assolutamente sconsigliato viaggiare senza avere preventivamente acquistato il biglieto della partita. Il Modena F.C. invita, pertanto, tutti i tifosi ospiti di acquistare i tagliandi presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale.

Last modified: Marzo 5, 2023