Modartech e CNA Federmoda: borse di studio per i giovani creativi

PONTEDERA – L’Istituto Modartech, in collaborazione con CNA Federmoda, mette a disposizione oltre 120 mila euro per 20 borse di studio rivolte a giovani interessati ai corsi triennali in Fashion Design e Communication Design. Il progetto, intitolato “Talento e Futuro”, offre un contributo fino a 6 mila euro per sostenere la formazione e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro creativo.

Le borse saranno assegnate ai candidati più meritevoli, selezionati da una commissione sulla base di un progetto da presentare entro le ore 18 di lunedì 21 luglio. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione “Borse di studio” sul sito www.modartech.com.

L’iniziativa nasce per rafforzare il legame tra formazione e imprese, valorizzando artigianalità, innovazione e strategia comunicativa.

Tra le novità del 2025 anche il premio social “5Reels Project”, pensato per valorizzare la creatività digitale dei giovani.

Sostenere i nuovi talenti, spiegano Alessandro Bertini (direttore di Modartech) e Marco Landi (presidente di CNA Federmoda), significa investire nel futuro del Made in Italy e in un settore centrale per l’economia nazionale.

Last modified: Giugno 30, 2025