Miss Toscana. Lunedì 8 luglio si assegna la fascia di Miss Castelfranco di Sotto

Scritto da admin• 9:55 am• Castelfranco di Sotto, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASTELFRANCO DI SOTTO – Serata di recupero quella di lunedì 8 luglio per il concorso di Miss Toscana. La kermesse della bellezza fa tappa a Castelfranco di

Sotto per la riprogrammazione dell’appuntamento che era originariamente in programma il 25 giugno ma che venne rinviato a causa dell’allerta meteo.

La serata va in scena al Movida Club di Castelfranco di Sotto, centro fitness che festeggia i venti anni di attività nello splendido borgo ricco di storia situato nel cuore del Valdarno Inferiore. Si inizia alle 21.30, con le bellissime aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss Castelfranco. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico, prima in abito e poi con gli outfit

degli sponsor di Miss Italia, sarà eletta la vincitrice che accederà di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto.

Presenta la serata Raffaello Zanieri. Movida è molto di più di un centro fitness. Promuove uno stile di vita sano ed equilibrato e ti guida per costruire una routine fatta di piacere e benessere. Qualsiasi sia il livello di preparazione e di allenamento, viene realizzato il percorso adatto alle singole esigenze, nel pieno rispetto della salute, per migliorare il benessere psicofisico e per affrontare le sfide di ogni giorno con la carica giusta. Il Movida crede nello sport come strumento ricreativo e riabilitativo, grazie al quale è possibile stare insieme e divertirsi, riducendo stress e ansia e migliorando la qualità delle giornate a 360 gradi. Per ulteriori informazioni 338.831.23.40

Last modified: Luglio 5, 2024