Miss Mamma Evergreen 2025: la bellezza tra coraggio, inclusione e pari opportunità

TIRRENIA – Si è svolta a Tirrenia, presso l’Olympic Beach – Centro Le Torri, la Finale Nazionale di Miss Mamma Evergreen 2025, il concorso dedicato alle mamme over 56, che celebra il coraggio, la determinazione e l’autenticità delle donne. L’edizione di quest’anno ha lanciato un messaggio chiaro e potente: “La disabilità non è un limite – pari opportunità per una migliore inclusione sociale”.

L’evento, organizzato da Paolo Teti, patron del concorso Miss Mamma Italiana, si è tenuto con il patrocinio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI). Il 20 settembre si è svolta una tavola rotonda moderata da Paolo Teti, alla presenza di autorevoli relatori tra cui Alessandra Nardini, Assessora regionale a lavoro, formazione e pari opportunità, e Lorella Barbuti, Miss Mamma Evergreen 2024. Il dibattito ha sottolineato come la disabilità possa diventare una risorsa, ribadendo il diritto di tutte le donne, cieche e non, a vivere la propria femminilità, i propri sogni e il proprio ruolo nella società con dignità e orgoglio.

L’Olympic Beach, struttura completamente accessibile e di proprietà dell’UICI, ha rappresentato un esempio virtuoso di turismo inclusivo e autonomia per le persone cieche e ipovedenti. La Finale Nazionale ha confermato che la vera bellezza nasce da storie, autenticità e coraggio, dimostrando come la diversità renda ogni donna unica e speciale.

