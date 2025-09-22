Written by Settembre 22, 2025 1:54 pm Pisa, Politica

Martinelli (La Città delle Persone): “Pisa lancia un grido di Pace: la città in corteo contro l’inerzia del Consiglio Comunale”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli, che questa mattina ha partecipato, a Pisa, alla manifestazione legata allo sciopero generale per la Palestina.

Questa mattina Pisa ha lanciato un messaggio chiaro: vogliamo Pace, qui e in tutte le parti del mondo, e ci aspettiamo che il Governo Italiano e i potenti ascoltino questo grido. Oggi, La Città delle Persone non ha partecipato alla commissione urbanistica comunale, scegliendo invece di unirsi al corteo di migliaia di cittadini. Ci auguriamo che il Consiglio Comunale, dove la destra spesso blocca la discussione delle mozioni sul tema, ritrovi presto il contatto con la città. Quando un luogo di rappresentanza si distacca dalla realtà e dal sentire dei cittadini, ne risente la democrazia stessa, minando la sua credibilità e indebolendo chi lo rappresenta.“, conclude la nota stampa.

