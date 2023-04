Minorenne disabile multata sul bus Ponsacco – Pontedera. La testimonianza della madre

Scritto da Antonio Tognoli• 12:19 pm• Pisa, Cronaca, Ponsacco, Pontedera, Tutti

PONTEDERA – Episodio spiacevole sulla tratta Ponsacco – Pontedera nella mattinata di martedì 4 Aprile intorno alle 8 quando una ragazzina minorenne con disabilità è stata multata sull’autobus che l’accompagnava a scuola per essersi dimenticata l’abbonamento e la sua tessera sanitaria presente nel suo cellulare.

“Mia figlia – racconta la madre che vuol rimanere anonima – titolare purtroppo di legge 104, ha l’abbonamento annuale dall’autobus per recarsi a scuola, autobus che può prendere senza accompagnatore, dopo essere stata adeguatamente seguita e formata per essere in grado di fare il viaggio in autonomia. Ciò ovviamente soprattutto per lei, per la sua crescita e la sua autostima. Ma stamattina – continua il racconto della madre – sulla tratta Ponsacco Pontedera, è stata controllata e, purtroppo, non si è ricordata di avere la propria tessera sanitaria fotografata sul telefono proprio in previsione di controlli. Di solito a scuola va insieme al fratello gemmelo che questa mattina io ho accompagnato a scuola perchè aveva un problema al ginocchio”.

“Purtroppo le hanno fatto la multa. Io sono indignata, schifata, scandalizzata e auguro sinceramente a quel personaggio di poter fare un esame di coscienza e capire che cosa significa lottare ogni giorno per superare le proprie difficoltà, che cosa significa per una famiglia combattere ora dopo ora, per costruire un minimo di autonomia per certi ragazzi. Gradirei le scuse di Autolinee Toscane per questa a mio avviso enorme offesa che è stata arrecata alla sua dignità di persona”, conclude la madre.

Last modified: Aprile 4, 2023