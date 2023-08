Scritto da admin• 1:58 pm• Pisa SC

PISA – Come annunciato da Gianluca di Di Marzio con un Twitter Miguel Veloso, ex giocatore e capitano per tre stagioni dell’Hellas Verona è un giocatore del Pisa Sc e sara presto agli ordini di mister Aquilani.

Veloso, svincolato, oltre cento gare in maglia gialloblù, ha già effettuato le consuete visite mediche.

