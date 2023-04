Michele Conti sui tagli Vodafone: “Ho richiesto all’azienda un incontro a tutela del nostro territorio e dei nostri lavoratori”

Scritto da admin• 7:37 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “La decisione di Vodafone di prevedere nel piano esuberi un taglio del 35% dei lavoratori sul sito di Pisa rischia di avere un forte impatto negativo sul tessuto occupazionale cittadino”.

Così Michele Conti, candidato sindaco al Comune di Pisa alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

“Esprimo tutta la mia preoccupazione e quella dell’Amministrazione comunale e per questo mi sono attivato per richiedere un incontro a Vodafone a tutela del nostro territorio e dei nostri lavoratori. Allo stesso tempo mi attiverò con il Governo e con i ministri competenti per sottoporre alla loro attenzione anche la situazione del sito di Pisa, in quella che è una crisi di settore che sta investendo ormai da tempo le telecomunicazioni; tuttavia, auspico che il consigliere regionale Valerio Fabiani delegato al lavoro e alle crisi aziendali dal presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro Alessandra Nardini si attivino quanto prima per chiedere, per quanto di loro competenza, un’interlocuzione all’azienda nell’interesse della salvaguardia del perimetro occupazionale su Pisa, peraltro già pesantemente ridotto negli anni”, conclude Michele Conti.

Last modified: Aprile 20, 2023