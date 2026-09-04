Merceria e Sartoria “Un filo tira l’altro” a Tirrenia, tutto ciò di cui avevi bisogno

Written by Redazione• 11:03 am• Redazionale aziende

TIRRENIA — In via degli Ontani 30 a Tirrenia, nasce nel 2019 un laboratorio di sartoria, per mano della titolare Giuseppina Confuorto, sbocciato poi nel giugno 2020 in un vero e proprio negozio di Merceria e Sartoria, dal nome “Un filo tira l’altro”.

di Melania Pulizzi

Una realtà che, a pochissimi passi dalla piazza centrale e adiacente alla Chiesa di San Francesco, è subito entrata in sintonia con gli altri piccoli esercizi commerciali vicini, dando un richiamo forte e chiaro al piccolo borgo di una volta, per chi desidera la comodità di avere tutti i servizi essenziali proprio sotto casa.

Da “Un filo tira l’altro” si può trovare biancheria intima, sia per donna che per uomo, compresa la pigiameria; fino a quella per la casa, insieme a tendaggi e corredi per matrimoni e nascite, da personalizzare con nomi e dediche. E poi la vastissima scelta di accessori per chi adora il “fai da te”, dall’occorrente per l’attività di cucito su abiti, ma anche per borse, offrendo la scelta di tantissimi tipi di filati, dai classici come la lana e il cotone, ai più moderni come l’originale marshmallow, fino a qualsiasi altro filo e componente per realizzare lavori creativi e artigianali a maglia, all’uncinetto o come ricamo.

Da “Un filo tira l’altro” è possibile trovare anche qualche articolo di vestiario di alta qualità per tutte le stagioni, dai costumi agli abiti più freschi, a capi più caldi, come le cosiddette magline “a pelle”, da utilizzare come sotto giacca nel periodo autunnale o sotto caldi maglioni, quando le temperature fredde cominceranno a bussare alla porta; ma anche stole, mantelle, cappellini e sciarpe, rigorosamente fatti a mano.

Ma non è tutto, perchè “Un filo tira l’altro” nasce inizialmente come laboratorio di sartoria, dalla passione della titolare Giuseppina, sfociata poi nel Diploma in Modellistica, che le ha poi aperto le porte alla professione; una specializzazione arrivata da una dimestichezza nel cucito alla quale è stata abituata fin da piccola, portandola così ad avere una lunga esperienza nel realizzare capi su misura ed eseguire ogni tipo di “aggiusto” su capi finiti, come orli, sostituzione di cerniere e tutte quelle riparazioni sartoriali come la rimessa a modello, a misura e rammendo, che solo una sarta professionista sa fare.

Che tu abbia un abito da cerimonia da “svecchiare”, o un capo quotidiano da rimettere a posto, che tu sia già una sarta e cerchi l’occorrente necessario per i tuoi lavori, o che semplicemente vuoi acquistare o far realizzare qualcosa di sfizioso per te o per chi ami, da “Un filo tira l’altro” tutto questo è possibile!

Per tenerti aggiornata su tutti i dettagli, compresi i giorni e gli orari di apertura dell’attività, puoi trovare tutte le informazioni che ti occorrono sulle pagine social dedicate:

https://www.facebook.com/unfilotiralaltrotirrenia

https://www.instagram.com/unfilo_tiralaltro/?hl=it

Last modified: Settembre 4, 2026