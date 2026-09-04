“Controcanto”, a Calci un concerto per ricordare Bruce Borrini

Written by Redazione• 11:03 am• Calci, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Si intitola “Controcanto” il concerto in programma sabato 5 settembre, alle 21.30, in piazza Garibaldi a Calci. L’iniziativa, aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza, nasce per ricordare Bruce Borrini, per anni insegnante di canto, figura di riferimento per molti allievi e amico di tanti concittadini.

A organizzare personalmente la serata è il figlio Andrea Borrini, che ha voluto riunire intorno a un palco le numerose persone che hanno conosciuto e frequentato Bruce.

«Prima ancora che un maestro, Bruce è stato per molti un amico». Capace di aggregare persone di ogni età e molto diverse tra loro, aveva fatto della musica un luogo di incontro e condivisione, prima ancora che di studio.

Da qui è nata l’idea del concerto: ricordarlo attraverso ciò che più lo rappresentava, la musica condivisa e vissuta insieme alle persone e alla comunità.

Sul palco si alterneranno circa venti musicisti, molti dei quali suoi allievi e amici, con un programma volutamente eterogeneo che spazierà dal rock al pop, dal blues al reggae, fino al repertorio lirico e ai brani a cappella.

Un susseguirsi di voci e stili differenti che restituisce il modo in cui Bruce Borrini intendeva la musica: un linguaggio comune, capace di unire le persone.

«Vi aspettiamo. Venite, portate chi volete e cantate, se vi va».

Last modified: Settembre 4, 2026