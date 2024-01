Meini e Moschi: “Bus scolastico Valdera-Volterra: indignati dalla risposta dell’Assessore Baccelli. Occorre garantire un servizio funzionale agli studenti.”

Scritto da admin• 12:59 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Riguardo alla possibilità di prevedere una corsa aggiuntiva per il trasporto degli studenti nella tratta Valdera-Volterra, rimaniamo quantomeno interdetti dalla risposta avuta dall’Assessore Baccelli, a seguito di una mia specifica interrogazione-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega”.

“Resto davvero sorpresa negativamente, quando l’esponente della Giunta Giani, afferma che l’istituzione di corse aggiuntive avrebbero “soltanto lo scopo di garantire all’utenza maggiore comfort, evitando viaggi in piedi”; questo è, dunque, il pensiero in merito di un Assessore ai trasporti? Chi paga regolarmente un biglietto o un abbonamento, dovrebbe poter viaggiare seduto e non avere il disagio di non trovare posto-precisa l’esponente leghista.” “E’ vergognoso che si prendano così poco seriamente i problemi degli studenti della Valdera, dopo che le famiglie si sono dovute riorganizzare autonomamente, dopo svariate carenze-prosegue la rappresentante della Lega, unitamente a Palo Moschi della Coalizione Civica Volterra.” “Abbiamo un’ampia documentazione video e fotografica in cui si vede come gli studenti siano costretti a stare in piedi durante il viaggio e ci chiediamo se il monitoraggio sia affidabile, visto che è fatto dallo stesso privato che dovrebbe poi investire-insistono Meini e Moschi.” “Forse, la Regione, dopo aver continuamente messo in difficoltà Volterra, con i tagli alla Sanità, non investendo nella viabilità e senza alcuna prospettiva di sviluppo del territorio, adesso vuole anche mettere in crisi il sistema scolastico della stessa area e della Valdicecina?-rilevano i due esponenti politici.”

“Se al Sindaco e Consigliere provinciale Giacomo Santi, va bene questo stato di fatto e se al Pd non sta, quindi, a cuore la sicurezza degli studenti, noi la pensiamo diversamente e siamo nuovamente a chiedere con forza un nuovo autobus tra La Rosa e Volterra-concludono seccamente Elena Meini e Paolo Moschi.”

