Medhi Leris: “E’ stata dura, ma adesso sono pronto a tornare”

PISA – Medhi Leris ormai è fuori dal tunnel. L’infortunio dello scorso anno ormai è alle spalle e dopo il rientro in campo il giocatore francese può pensare positivo e mettersi sempre più a disposizione di mister Alberto Gilardino per le prossime gare.

di Giovanni Manenti

PERCORSO DIFFICILE. “E’ stato difficile superare un periodo così lungo, dovendo fare molti sacrifici per poter recuperare la piena condizione fisica, era frustrante vedere i compagni vincere senza poter contribuire, ma questo mi ha anche dato la spinta per poter tornare quanto prima in campo e non posso che essere contento di questo“.

RECUPERO. “Credo di non essere ancora al 100%, soprattutto per la condizione fisica non avendo disputato le prime amichevoli, mentre per quanto riguarda il ginocchio sono a posto, ricordando che posso ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, pur se il mio ruolo preferito è quello di esterno destro“.

BLOCCO DELLA PROMOZIONE. “Il fatto che nelle prime giornate abbiano giocato coloro che hanno conquistato la promozione facendo bene non mi ha stupito in quanto ero convinto della forza del gruppo, e l’inserimento di giocatori esperti come Albiol, Cuadrado e Nzola ritengo sia molto utile specie per i più giovani portando il loro bagaglio di esperienza e potendo fornire utili suggerimenti“.

CONTRO L’UDINESE. “Per quanto concerne la gara di domenica prossima contro l’Udinese sappiamo di affrontare una squadra forte fisicamente e che verrà a Pisa sull’entusiasmo della vittoria di San Siro contro l’Inter, il che significa che dovremo mettere molta attenzione per ottenere un risultato positivo“

