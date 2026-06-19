Mazzari (Lista Boggi Sindaco): “Il rispetto non è negoziabile: basta offese al posto della politica”

Written by Redazione• 11:07 am• San Giuliano Terme, Politica

SAN GIULIANO TERME – “Negli ultimi tempi il dibattito pubblico è stato nuovamente trascinato in una dimensione che nulla ha a che vedere con la dialettica democratica. Le “ginocchiere” rivolte alla Presidente del Consiglio e le “scope” evocate nella vicenda Nori non rappresentano semplici cadute di stile, ma l’ennesima conferma di un clima in cui l’allusione, la derisione e la battuta a effetto hanno progressivamente sostituito l’argomentazione, la critica fondata e il confronto sui contenuti“, ad affermarlo la Consigliera Civica Elisabetta Mazzarri.

“Episodi diversi, accomunati da un tratto ormai ricorrente: la ricerca del colpo basso come scorciatoia per evitare di affrontare i temi reali.E non si tratta di un fenomeno confinato alla politica nazionale. Anche nell’ambito della provincia di Pisa, come riportato da più testate locali negli ultimi anni, si sono verificati episodi che testimoniano un progressivo scadimento del confronto istituzionale: sedute consiliari appesantite da commenti fuori luogo, discussioni pubbliche deviate verso attacchi personali anziché verso l’analisi dei problemi, amministratori locali trasformati in bersagli di scherno sui social, con toni che nulla hanno a che vedere con la fisiologica dialettica democratica. In più di un’occasione, perfino interventi tecnici o richieste di chiarimento sono stati accolti con ironie o atteggiamenti irridenti, poi rilanciati online come se fossero parte naturale del dibattito politico. Tutto questo non è normale, né inevitabile: è un impoverimento deliberato del confronto. Il punto, infatti, non è stabilire quale insulto sia più grave, né se un’allusione sia più tollerabile quando colpisce un avversario politico anziché un altro. Il punto è che la politica, a tutti i livelli, sembra aver smarrito la capacità — e talvolta la volontà — di discutere nel merito, preferendo rifugiarsi in un linguaggio che semplifica, banalizza e umilia, anziché chiarire, approfondire e costruire. È un meccanismo che produce un duplice danno: da un lato svilisce le istituzioni, dall’altro allontana i cittadini, che si trovano spettatori di un teatro in cui la provocazione vale più della proposta e la battuta più della competenza. Eppure, tanto nei grandi scenari nazionali quanto nei Comuni della provincia di Pisa, i cittadini hanno diritto a un confronto serio, fondato su idee, dati, responsabilità e risultati. Ogni amministratore eletto — indipendentemente dal ruolo, dal genere, dal numero di preferenze ottenute o dalla collocazione politica — rappresenta con pari dignità la propria comunità. Non esistono amministratori di serie A e amministratori di serie B, né esistono bersagli legittimi per sarcasmi e umiliazioni. Il rispetto istituzionale non è un favore concesso a seconda delle simpatie del momento: è la condizione minima per poter discutere di qualunque cosa, dal bilancio comunale alle grandi riforme nazionali. Si può dissentire con forza, si può contestare duramente, si può perfino demolire un’argomentazione quando è debole o infondata; ciò che non si può fare — senza compromettere la credibilità delle istituzioni — è trasformare la politica in un’arena dove chi insulta meglio pretende di avere ragione. Quando il confronto si riduce a questo, non siamo di fronte a ironia o brillantezza: siamo di fronte a una resa culturale, all’ammissione implicita di non avere nulla di meglio da proporre. Se davvero il livello del dibattito deve essere questo, allora tanto varrebbe dirlo apertamente: aboliamo consigli comunali, parlamenti e assemblee elettive, sostituiamoli con una gara permanente di volgarità e assegniamo una coppa al miglior insultatore. Sarebbe almeno un esercizio di sincerità. Ma non è questa la politica che i cittadini meritano, né quella che chi ricopre un ruolo istituzionale ha il dovere di praticare. Io non ci sto. Rivendico il rispetto delle istituzioni, il decoro del linguaggio e la centralità dei contenuti. Chi ha qualcosa da dire lo dica con chiarezza, responsabilità e competenza. Chi ha solo offese da distribuire, abbia almeno il coraggio di ammettere che quella non è politica, ma la sua caricatura“, conclude Mazzarri

Last modified: Giugno 19, 2026