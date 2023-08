Maxime Leverbe: “Mi trovo bene con mister Aquilani”

Scritto da admin• 11:12 am• Pisa SC

PISA – Un altro protagonista del test match del “Sinigaglia” e’stato sicuramente Maxime Leverbe, che commenta cosi la gara amichevole contro i lariani.

di Maurizio Ficeli

“Ho tanta voglia di riscattarmi dopo l’ultima stagione, mi trovo bene con mister Aquilani e sto ritrovando l’intesa con Caracciolo e mi sto trovando molto bene con gli altri compagni di reparto e di squadra”.

“Riguardo al livello tecnico e tattico Aquilani lavora in maniera diversa da mister D’Angelo. Ero consapevole che quando sarei ritornato avrei trovato tanti nuovi compagni nel reparto difensivo, ma la concorrenza è un fattore positivo. Ho dato tutto in ritiro e continuerò a darlo in ogni allenamento e sono pronto ad affrontare ogni sfida”.

Foto Pisa Sporting Club

