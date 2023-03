Maurizio Nerini (Fratelli d’Italia): “Felice per la “mia” Circolare dei Lungarni”

Scritto da admin• 11:45 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Le ultime notizie sulla attivazione di una Circolare dei Lungarni sono il giusto coronamento di un lavoro decennale svolto in Consiglio Comunale che rivendico con forza”, afferma Maurizio Nerini consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pisa.

“Nel lontano giugno del 2014 prese forma, da una mia idea, un odg della lista civica NAP con Diego Petrucci che venne approvato con il quale si chiedeva di metter in atto una nuova “linea Circolare dei Lungarni” per favorire gli spostamenti cittadini, utilizzando a tal fine mezzi a basso impatto ambientale. L’iniziativa è stata clamorosamente rallentata dalla devastante gara del TPL per la Toscana, CCT Nord non la prese in considerazione, cosa che è invece accaduta con la nuova compagine Autolinee Toscane. Grande merito va all’assessore Dringoli che ha sempre evidenziato le potenzialità dell’idea in tutti gli incontri fatti. Non per nulla il provvedimento è riportato sia nei principali documenti programmatici della maggioranza che governa Pisa e anche nel PUMS. La Circolare dei Lungarni trae la sua forza nel basso investimento infrastrutturale, risulta essere di contorno agli altri progetti per le diverse linee tramviarie in città, offre una migliore fruizione dei Lungarni e anche una connessione con gli autobus che dal parcheggio di via Pietrasantina possono portare i turisti sui Lungarni quindi nel centro della città. Una vera rivoluzione “green” che abbiamo pensato con una lungimiranza di tutto rispetto quando ancora eravamo all’opposizione, portata avanti come forza di governo e che trova applicazione pratica nel momento in cui abbiamo la presunzione di candidarci nuovamente alla guida della città forti delle grandi cose fatte e sicuri di poter fare altrettanto bene nei prossimi 5 anni”.

Last modified: Marzo 20, 2023