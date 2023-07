Maurizio Nerini (FDI): “Erosione? Mazzeo taccia”

Scritto da admin• 2:33 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “È sempre bene quando la politica incontra le realtà locali, ma leggere che il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo fa un sopralluogo sull’erosione, millantando mirabolanti interventi sulla costa pisana, la cosa fa davvero sorridere”. afferma Maurizio Nerini capogruppo di FDI in Consiglio Comunale.

“Le stesse cose le abbiamo sentite dal Governatore Giani il 30 gennaio 2021 dal “pennello” di Piazza Gorgona quando tutti erano d’accordo che è “il sistema di dighe giudicate ormai non più sufficienti a fermare l’erosione. Servono investimenti.” e lui stesso dichiarò: “Metteremo quelle risorse a disposizione per fare in modo che le nuove vasche siano potenziate, circa 15 milioni di euro”

“Da quel giorno abbiamo avuto un fumoso “Master Plan della Costa”, mai presentato nella Commissione Comunale competente, dove i milioni per Pisa si sono ridotti ai fondi per le manutenzioni ordinarie delle spiagge di ghiaia e delle dighe che però denunciano problemi ben più preoccupanti, come la cella soffolta Milano che non regge più. Non è ancora stato presentato un progetto organico, che Mazzeo crede possa arrivare “da parte del Comune di Pisa” mentre la competenza è del Genio Civile e soprattutto promette ancora di metterci i soldi”.

“Ma da Marinese mi sento offeso dalle sue parole: “Già in questi anni le risorse messe a disposizione della Regione Toscana hanno consentito di mettere in sicurezza l’arenile di Marina di Pisa a partire dall’intervento sempre più affinato sulle cosiddette spiagge di ghiaia. Di affinato qui non c’è nulla… hanno speso 11 milioni di € per gettare un chilometro di inutile marmo, distruggendo un habitat naturale, sconvolgendo il paesaggio e facendo un danno praticamente irreversibile. Che almeno si abbia la decenza di tacere”.

