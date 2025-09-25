Maurizio Gazzarri presenta “Vita fronte retro” edito da MdS al “Settembre Sangiulianese”

Written by admin• 4:03 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – MdS Editore annuncia la presentazione di Vita fronte retro, la nuova raccolta di racconti di Maurizio Gazzarri, in programma sabato 27 settembre alle 18 presso le Terme di San Giuliano, Corte Byron (San Giuliano Terme all’interno del “Settembre Sangiulianese“.



Dialoga con l’autore Fabio della Tommasina (MdS Editore). Letture a cura di Daniela Bertini (Associazione Il Gabbiano). Sono previsti i saluti istituzionali dell’assessora Angela Pisano.

Il libro. Ventiquattro racconti. Ventiquattro, come le ore di una giornata.

Quante persone s’incrociano in un giorno—nei sogni notturni, sul lavoro, nelle case, per strada? Cosa hanno da dirci e da darci? Vita fronte retro abita città vere e luoghi immaginari, mescola persone esistenti e personaggi inventati, alterna esperienze vissute e voli pindarici. Troverete amori roventi e morti freddissime, individui da evitare e altri da abbracciare. È una raccolta “con molti capi e tante code”, un assortimento di stili e argomenti tenuti insieme da un filo comune: l’umanità vista di sbieco. Si narra di pazzia e povertà, di uomini e donne che ci sfiorano, di scritte sui muri, di zuppa di legumi, addii dolorosi, vendemmia e talea, gatti, macchine per scrivere, cattiveria e tenerezza. Di vita, fronte retro.

L’autore. Maurizio Gazzarri (Volterra, 1971), laureato in Informatica a Pisa, si occupa di Enti Locali, Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. Ha pubblicato il romanzo I ragazzi che scalarono il futuro (2018) e il saggio Elea 9003. Storia del primo calcolatore elettronico italiano (2021).

