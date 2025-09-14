Matteo Squicciarini candidato con “Casa Riformista” a sostegno di Eugenio Giani

Written by admin• 1:14 pm• San Miniato, Attualità, Politica



PISA – Anna Ferretti, Presidente Provinciale di Italia Viva Pisa, annuncia con soddisfazione che il partito sostiene la candidatura di Matteo Squicciarini, attualmente assessore in giunta nel consiglio comunale di San Miniato, a rappresentare Italia Viva nella lista “Casa Riformista” per Giani Presidente, in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana.

“Siamo orgogliosi di presentare Matteo Squicciarini”, ha dichiarato la Presidente Ferretti. “La sua esperienza, il suo impegno e la sua visione sono esattamente ciò di cui la nostra provincia ha bisogno. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio i valori del centro riformista, portando avanti con serietà e competenza le istanze dei cittadini”.

La candidatura di Squicciarini rappresenta un passo fondamentale per dare voce a un’area politica moderata, pragmatica e costruttiva. “Lavoreremo insieme per costruire un futuro migliore, offrendo soluzioni concrete e lontane dalle polarizzazioni ideologiche. Invitiamo tutti i cittadini a sostenere il nostro candidato e il progetto di rinnovamento che portiamo avanti per la Toscana”.

Last modified: Settembre 14, 2025