Matrimoni e unioni civili: pubblicato il bando per individuare sei nuove “location”

Scritto da Antonio Tognoli• 6:14 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Pubblicato nei giorni scorsi sul sito web del Comune di Pisa l’avviso pubblico esplorativo per individuare 6 sei nuove ‘location’ da adibire a casa comunale per la celebrazione di matrimoni e unioni civili. I proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di spiagge, spazi aperti, edifici ovvero luoghi di pregio turistico, storico e ambientale, possono presentare manifestazione a concedere in uso esclusivo e gratuito al Comune di Pisa, per la durata di un anno, idonei spazi e locali, ai fini dell’istituzione di sei separati Uffici di Stato Civile.

«Con la recente pubblicazione dell’avviso – dichiara la vicesindaco con delga al patrimonio, Raffaella Bonsangue – come amministrazione stiamo portando a termine un altro obiettivo, un segnale importante, di speranza e di ripresa della normalità. Da tempo ci giungevano segnalazioni e richieste da parte dei cittadini per celebrare il rito nuziale in varie location private ubicate sul nostro territorio, sedi che lascino un ricordo indelebile della giornata. In questa maniera, il Comune di Pisa, anche con una strategia di promozione e valorizzazione del nostro territorio, consentirà ai cittadini, pisani e non, una più vasta scelta di spazi, spiagge, edifici ovvero luoghi di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico, dove poter svolgere le celebrazioni, mettendo in vetrina le capacità ricettive e di ospitalità».

«Mi auguro – prosegue Bonsangue – che l’avviso pubblico possa anche essere un aiuto concreto per la ripartenza dell’economia locale, in un momento difficile, soprattutto per gli operatori del settore che hanno subito le conseguenze della crisi economica e dell’emergenza Covid, raccogliendo i prevedibili benefici economici sia per le strutture ricettive, sia per le molte altre attività legate all’indotto del wedding tourism, con un’importante ricaduta in termini di immagine e promozione per il nostro Comune. L’avviso pubblico esplorativo per raccogliere le manifestazioni d’interesse dei privati è aperto e può presentare domanda chiunque rientri nelle caratteristiche. A seguito della presentazione delle domande gli uffici redigeranno un elenco delle location che sarà sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale per istituire le sei nuove sedi di ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili».

L’avviso con la relativa modulistica è consultabile al link https://www.comune.pisa.it/it/bando/avviso-lindividuazione-di-ulteriori-siti-da-adibire-casa-comunale-la-celebrazione-dei. La manifestazione di interesse, da redigersi su apposito modello, firmata dal proprietario o dall’avente titolo, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 2 febbario, utilizzando una delle seguenti modalità: Consegna diretta all’URP del Comune di Pisa, Lungarno Galilei n. 43, in plico chiuso, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al ven. dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00; Invio tramite raccomandata AR indirizzata al Comune di Pisa Ufficio URP, Lungarno Galilei n. 43 (in tal caso non farà fede il timbro postale ma l’effettiva data di acquisizione al protocollo); Invio tramite PEC a: comune.pisa@postacert.toscana.it.

In tutti e tre i casi (consegna a mano, raccomandata o invio tramite Pec) dovrà essere indicata, sull’esterno della busta o nell’oggetto della mail, la dicitura “Avviso pubblico esplorativo per istituzione di sei separati uffici di stato civile. Manifestazione di interesse”.

Attualmente sono cinque le sedi decentrate individuate dal Comune di Pisa sul proprio territorio per celebrare matrimoni e unioni civili: sul litorale Invilla e Pappafico; in città il Bastione e Gazebo del Giardino Scotto (momentaneamente inutilizzabile), l’abbazia di San Zeno (momentaneamente inutilizzabile) e gli Arsenali Repubblicani. A queste si aggiungono, a Palazzo Gambacorti, Sala delle Baleari, Sala dei Matrimoni e Sala Rossa.

(Visited 12 times, 12 visits today)

Last modified: Gennaio 17, 2023