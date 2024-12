Mathildis, sabato 7 dicembre rievocazione medievale al Teatro Rossini di Pontasserchio

Written by admin• 10:42 am• San Giuliano Terme, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Sabato 7 dicembre il Teatro Rossini di Pontasserchio sarà teatro di una giornata ricca di eventi e attività per rivivere il fascino del Medioevo. L’evento Mathildis, promosso dal Comune di San Giuliano Terme in collaborazione con Antitesi Teatro Circo, offrirà al pubblico un viaggio indietro nel tempo tra rapaci, arcieri, accademie di cavalieri e spettacoli teatrali.

La Manifestazione è ispirata alla figura di Matilde di Canossa (c.1046-1115), detta anche Matilde di Toscana, contessa di Toscana (1055-1115) e vice Regina di Italia (1111-1115), Mathildis in latino. Mathildis fu personaggio di spicco della storia medievale, ed ebbe un ruolo importante in Toscana e nei territori del Comune di San Giuliano Terme dove, intorno al 1077, si stabilì presso la curtis di Pappiana, castello che sorgeva dove adesso si trova la Chiesa di Santa Maria, e pare che nel 1112, restaurò radicalmente e per la prima volta le Terme di San Giuliano.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento speciale che permetterà ai nostri cittadini e ai visitatori di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi,” ha dichiarato il Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. “Mathildis offrirà un’occasione unica per riscoprire la nostra storia e tradizione in modo coinvolgente e divertente. Un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, compagnie di spettacolo, il Consiglio Regionale della Toscana e il Ministero della Cultura per il prezioso contributo alla realizzazione dell’evento”. “

“Mathildis è il risultato di un lavoro appassionato di ricerca e ricostruzione storica, con l’obiettivo di far vivere al pubblico un’esperienza davvero unica,” ha sottolineato Martina Favilla, direttrice artistica di Antitesi Teatro Circo che ha curato l’organizzazione dell’evento. “Siamo certi che questo evento lascerà un segno indelebile in tutti coloro che vorranno partecipare.”

Durante la giornata, dalle 15:00 alle 17:00, il pubblico potrà ammirare l’esposizione di rapaci curata dalla Falconeria Sunrise, partecipare alla prova di tiro con l’arco a cura degli Arcieri della Rocca di San Paolino, e vivere l’accademia del cavaliere organizzata da Cultura et Historia Mundi. Inoltre, in programma alle ore 17:00 e alle 21:00, ci sarà lo spettacolo “Shezan – Il Genio Impossibile“, una produzione teatrale, di giocoleria e di mangiaspade davvero imperdibile.

“Mathildis è un’occasione imperdibile per riscoprire il nostro patrimonio storico e culturale in modo coinvolgente e divertente,” ha concluso l’Assessora alla Cultura Angela Pisano. “Invitiamo tutti a partecipare a questa giornata unica nel suo genere.”

L’ingresso all’intera giornata è gratuito, previa prenotazione all’indirizzo teatrorossini@antitesiteatrocirco.it.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare i siti web www.teatrorossinipontasserchio.it e www.antitesiteatrocirco.it.

