MaterassiAmo, Calcinaia (PI): la bellezza e la qualità del Made in Italy, dedicato al relax e al buon riposo

Nella località di Calcinaia in Provincia di Pisa, nasce nel 2016 un grande centro specializzato in prodotti per il buon riposo e per il relax, con una vastissima scelta di modelli tra materassi, letti, divani e poltrone, tutti realizzati dai migliori produttori italiani. Il mondo di MaterassiAmo è da quasi 10 anni, sinonimo di qualità, competenza e assistenza professionale, spalmate su oltre 320 mq di esposizione, affiancati da circa 300 mq di magazzino, dove le richieste da parte dei clienti trovano sempre soluzioni ottimali, sia per quanto riguarda il comfort che il design, anche in pronta consegna! I prodotti MaterassiAmo, essendo artigianali, hanno la virtù di essere personalizzabili in ogni piccolo dettaglio, dai materiali, ai colori e allo stile, comprendendo anche le necessità sanitarie.

Nell’occasione del fuoritutto che avrà luogo dal 29 settembre al 31 ottobre, ho avuto il piacere di parlare con la Sig.ra Gloria, la Responsabile del negozio che gestisce il front-office con clienti e gestori; con grande gentilezza e disponibilità, ci ha raccontato più nel dettaglio i prodotti e i servizi che propone la realtà di MateassiAmo, facendoci capire subito il principale messaggio dell’Azienda, ovvero: “Dormire bene per Vivere meglio!”





Interlocutore: Da chi e com è nata l’idea di aprire un negozio di materassi?

Sig.ra Gloria: “MaterassiAmo è una piccola attività a gestione familiare, nata dal figlio del titolare che, da grande appassionato del settore, ha deciso di aprirla con il padre”.

Interlocutore: Vi rifornite da produttori locali, nazionali o esteri?

Sig.ra Gloria: “I nostri produttori sono tutti Made in Italy, di cui due ditte sono proprio del nostro territorio toscano, mentre altre due sono a livello nazionale, una di Pesaro e l’altra è del rinomato marchio Dorelan. Ci teniamo molto al fatto che i nostri rifornitori sono 100% italiani”.

Interlocutore: Qual è il vostro prodotto più scelto?

Sig.ra Gloria: “Per quanto ci riguarda, i sistema letto sono il nostro punto forte, quindi letto e materasso; tra l’altro oltre ad una vastissima scelta di materassi, abbiamo un’altrettanto ventaglio di proposte di letto contenitore, da sempre il più scelto proprio per la sua peculiarità nell’essere un prodotto fruibile anche per riporre gli oggetti e mantenere in ordine la camera, oltre che fare arredamento”.

Interlocutore: Che target di clienti si rivolge a voi, in merito alla fascia d’età, e da dove provengono?

Sig.ra Gloria: “La fascia di clienti che si rivolge a noi è vasta, dalle giovani coppie in sù, ma soprattutto il nostro target è fatto di persone che hanno capito quanto il letto, il divano o la poltrona, sia importante che siano di qualità per il benessere psicofisico. I nostri clienti arrivano non solo dai paesini della zona, ma anche da tutta dalla Provincia di Pisa e anche di Lucca”.

Interlocutore: Oltre al comfort e all’estetica, ho visto che i vostri prodotti vengono incontro anche ad esigenze di tipo sanitario.

Sig.ra Gloria: “Sì, noi trattiamo anche tipologie di prodotti con dispositivo medico, quindi più particolari rispetto ai tradizionali”.

Interlocutore: Date la possibilità di effettuare pagamenti rateizzati? É prevista la detrazione fiscale su alcuni tipi di prodotti?

Sig.ra Gloria: “Assolutamente sì. I nostri prodotti possono essere acquistati scegliendo il pagamento rateizzato e, su quelli considerati dispositivi medici è prevista la detrazione fiscale del 19%; in più per i clienti che presentano una documentazione in riferimento alla normativa 104, diamo la possibilità di agevolazioni iva al momento dell’acquisto”.

Interlocutore: La tipologia di poltrone che voi offrite, avete riscontrato che sono scelte anche da persone non necessariamente anziane, ma che vogliono semplicemente usufruire di un maggiore confort?

Sig.ra Gloria: “Sì, le poltrone oggi non sono acquistate solo da chi ha mobilità ridotta, bensì anche da persone che sono perfettamente in salute, ma che vogliono un oggetto non solo di design, ma anche di un ottima confortevolezza; inoltre i modelli sono tanti, sia come meccanica interna che come materiali e colori esterni, quindi si va ad abbracciare davvero tanti stili diversi, dando così un connubio perfetto tra comfort e bellezza!”

Interlocutore: Quali sono i colori e i materiali più richiesti? E questi ultimi sono facilmente lavabili?

Sig.ra Gloria: “Sia i colori che i materiali sono davvero tanti e i clienti hanno la possibilità di spaziare come vogliono, a secondo del gusto e della necessità che hanno; naturalmente i più scelti sono i neutri, così da potersi sposare con il resto dell’arredamento, ma vanno tanto anche i colori accesi, quando si vuole dare un tocco di colore e ravvivare il contesto della stanza. Un buon 80% dei componenti dei nostri prodotti è sfoderabile e lavabile in lavatrice, mentre per quelle parti in cui non è possibile togliere il rivestimento, diamo il suggerimento di scegliere dei rivestimenti anti macchia o anti graffio, nell’eventualità ci sia la presenza di animali in casa; e comunque, forniamo sempre dei semplici consigli per mantenere i rivestimenti al meglio”.

Interlocutore: Rifornite anche strutture alberghiere, b&b e agriturismi? Cosa richiedono di solito?

Sig.ra Gloria: “Al momento abbiamo avuto modo di rifornire strutture che hanno richiesto delle soluzioni molto semplici e pratiche, come reti classiche, materassi ignifughi, letti senza testata con componenti completamente sfoderabili”.

Interlocutore: Fate consulenza e assistenza sia pre che post vendita?

Sig.ra Gloria: “Noi riserviamo al cliente un’assistenza a 360°, da prima dell’acquisto alla fase della consegna e per tutte le eventuali necessità di mantenimento del prodotto negli anni; quindi, dove c’è la richiesta andiamo a casa del cliente per fare un sopralluogo gratuito prendendo le misure sia della stanza dove verrà messo il prodotto che del percorso da fare in casa, verificando la dimensione dei passaggi, quali porte, scale, altezza soffitti, ecc. In più restiamo disponibili per il post vendita per qualunque tipo di assistenza e riparazioni letti e reti a domicilio”.

Interlocutore: Come avviene la consegna dei vostri prodotti?

Sig.ra Gloria: “Effettuiamo noi il servizio di consegna a casa gratuito fino al piano e successivo montaggio, dando anche la possibilità al cliente del servizio di ritiro e smaltimento dell’usato”.

Interlocutore: Come affrontate la concorrenza?

Sig.ra Gloria: “Con la tempestività e la puntigliosità dei nostri servizi, abbinata alla qualità dei materiali, durevoli nel tempo, con la disponibilità del post vendita per qualunque necessità, con la professionalità dei nostri addetti in tutte le fasi; questo è ciò su cui puntiamo per distinguerci dal mercato low cost. Per noi non vale ribassare i prezzi, bensì alzare la qualità ad un giusto prezzo!”.

Interlocutore: Quanto sono importanti per voi i social? Avete trovato un buon riscontro?

Sig.ra Gloria: “Abbiamo aperto i nostri due profili social da poco, quindi non sappiamo se nel tempo aiuteranno in questo senso, ma senza dubbio il passa parola di un cliente soddisfatto rimane per noi la migliore pubblicità!”

Siamo giunti al termine della nostra piacevole chiacchierata, la ringrazio moltissimo Sig.ra Gloria per avermi dedicato un pò del suo tempo e soprattutto per aver spiegato con precisione cosa un cliente può trovare da MaterassiAmo, prima tra tutte la qualità dei prodotti che ad oggi fa la differenza. Le auguro buona giornata e buon lavoro!

