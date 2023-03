Lunedì 27 marzo chiusi gli uffici comunali a causa dei lavori alla rete elettrica

Scritto da admin• 11:31 am• Pontedera, Attualità, Tutti

PONTEDERA – Lunedi 27 marzo 2023, a causa dei lavori programmati da Enel sulla rete di distribuzione del centro, l’interruzione dell’energia elettrica riguarderà anche il Palazzo Comunale.

Per questo motivo gli uffici di Corso Matteotti e quelli presso l’Urp/Sociale di via Fratelli Bandiera rimarranno chiusi per tutta la giornata.

Sarà comunque garantito il servizio di protezione civile e quello di stato civile per le denunce di morte e sarà presente un operatore presso la segreteria del sindaco e al portierato/centralino per presidiare le funzionalità minime dei servizi e compatibilmente con l’impossibilità di utilizzare i sistemi informatici a disposizione.

La biblioteca Gronchi su viale Rinaldo Piaggio sarà regolarmente aperta.

Last modified: Marzo 26, 2023