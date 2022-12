Luca D’Angelo: “Vinta una partita che si era fatta complicata. Sibilli si fa sempre trovare pronto quando è chiamato in causa”

Scritto da Antonio Tognoli• 7:02 pm• Pisa SC



PISA – A commentare la vittoriosa sfida a Ferrara il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo che ha ottenuto al Mazza il suo secondo successo esterno della stagione ed il tredicesimo risultato utile consecutivo per il suo Pisa.

di Antonio Tognoli

“Contro la Spal era una partita molto difficile siamo riusciti ad ottenere il massimo in una gara in cui il primo tempo è stato molto equilibrato. Una vittoria che vale molto perché la Spal nella prima frazione ci ha messo in difficoltà e abbiamo dovuto fare a meno prima di Torregrossa e poi di Beruatto che entrambi hanno avuto un risentimento muscolare. Sull’ammonizione dice: “Non mi capita spesso di protestare ed essere ammonito, però l’arbitro ha sbagliato su Meccariello che aveva sbagliato ed invece lo ha premiato facendogliela ripetere. Una cosa assurda a mio avviso”

Il tecnico nerazzurro poi spiega: “Nonostante i loro infortuni nel secondo tempo siamo ripartiti bene, abbiamo trovato il gol e peccato non averla chiusa dopo la loro espulsione. Sibilli è un giocatore forte e si fa trovare sempre pronto quando è chiamato in causa. Adesso questa pausa ci servirà per riposarci un po’ la squadra ha lavorato in maniera molto intensa. Voglio ringraziare i tifosi per il coro che mi hanno fatto ma soprattutto per l’apporto che ci in ogni momento”.

Last modified: Dicembre 26, 2022