Luca Baroncini nuovo segretario regionale della Lega Toscana

PISA – Luca Baroncini, Sindaco di Montecatini Terme e Commissario uscente è il nuovo Segretario Regionale della Lega Toscana.

Eccellenti notizie per Pisa sono arrivate da Firenze dove si è tenuto il Congresso Regionale alla presenza del Senatore Matteo Salvini. Nel Consiglio Direttivo Regionale del partito entrano infatti al primo posto l’Eurodeputata On. Susanna Ceccardi ed al secondo posto il nostro On. Edoardo Ziello.

Riguardo ai Delegati al Congresso Nazionale, le notizie sono ottime, poiché i candidati pisani sono stati tutti eletti a partire da Luciano Del Seppia e Ilaria Boggi terza a livello regionale e anche Alessia Nencini, Monica Ghiribelli e Domenico Pandolfi.

Last modified: Ottobre 22, 2023