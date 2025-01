Lo Spezia batte il Sassuolo (2-1) nel big-match. Sabato in campo con cinque incontri

Written by admin• 9:58 am• Pisa SC

PISA – La quarta giornata di ritorno del torneo cadetto ha aperto i battenti venerdì 24 gennaio con la vittoria dello Spezia che al Picco ha sconfitto (2-1) nel big match la capolista Sassuolo con la doppietta di Vignali. Per i neroverdi a segno per il momentaneo pareggio Mulattieri. Il 23esimo turno prosegue con cinque incontri al sabato – di cui quattro alle ore 15, mentre Mantova-Sampdoria si svolge alle 17.15 – per concludersi con altre quattro gare al pomeriggio di domenica 15 dicembre, tre delle quali alle ore 15, mentre Cremonese – Modena è in programma alle 17.15.

di Giovanni Manenti

Il programma del pomeriggio del sabato si apre con il confronto fra le due neopromosse Juve Stabia e Carrarese che, oltre a rappresentare un inedito per il Torneo Cadetto, deve chiarire lo stato di forma delle due protagoniste, con i campani a digiuno di vittorie da quattro turni ed i toscani, viceversa, reduci da due sconfitte consecutive (ancorché contro Pisa e Spezia) che ne hanno rallentato il percorso verso la Zona Playoff ed, in caso di ulteriore passo falso, potrebbero venire risucchiati verso il fondo Classifica.

Interessante è la gara in programma al “Dino Manuzzi” fra Cesena e Bari, in quanto le due formazioni sono appaiate (assieme al Catanzaro) al settimo posto in graduatoria a quota 29 punti e ad una sola lunghezza dalla coppia formata da Palermo ed Juve Stabia, ovvero in piena lotta per un posto nella griglia Playoff, per quello che è un confronto andato 10 volte in scena da inizio nuovo Millennio, con i precedenti favorevoli ai padroni di casa che hanno totalizzato 4 vittorie, 5 pari ed una sola sconfitta, risalente a metà novembre 2015 allorché i biancorossi pugliesi si imposero 2-0, mentre forse l’ultima opportunità per migliorare la propria posizione si presenta al fanalino di coda Cosenza ospitando al “Gigi Marulla” il Cittadella che lo precede di 6 punti in Classifica, sperando i silani nella tradizione favorevole che, negli 8 incontri disputati davanti al proprio pubblico, se ne sono aggiudicati 4 con tre pari ed una sola sconfitta, il 3 marzo 2020 alla vigilia del “lockdown”, un 2-1 con Stanco e Vita a segno per i granata veneti.

Al pari della sfida in terra calabra, al “Benito Stirpe” si affrontano in un altro delicatissimo confronto Frosinone e SudTirol – divisi da sole due lunghezze in graduatoria – con le due formazioni entrambe reduci da impegni in Emilia che hanno visto i padroni di casa ottenere un prezioso pari a Modena e gli altoatesini uscire sconfitti, ma con onore, sul campo della Capolista Sassuolo, ragion per cui si tratta della classica gara in cui “i punti valgono il doppio” per non vedersi allontanare troppo la zona salvezza, con gli ospiti a sperare nel ripetersi del successo per 2-1 ottenuto nella stagione 2011-’12 in Lega Pro, mentre a concludere gli impegni del sabato pomeriggio provvede il confronto del “Dino Martelli” fra il Mantova e la Sampdoria, con i padroni di casa reduci dall’aver conquistato 4 punti nelle ultime due trasferte e che, in caso di vittoria, entrerebbero di diritto in Zona Playoff, mentre per i blucerchiati – alle prese con la necessità di trovare un sostituto a Tutino, visto il grave infortunio – le occasioni per cercare di risalire una Classifica a dir poco imbarazzante si stanno riducendo sempre di più, con la curiosità che proprio contro i virgiliani (era il 27 ottobre scorso) i liguri hanno conquistato l’ultima vittoria, prima di ben 12 turni senza la gioia dei tre punti.

Già a conoscenza dell’esito del “Big Match” di venerdì sera, il Pisa scende in campo alla “Cetilar Arena” per affrontare la Salernitana con Mister Inzaghi a dover rinunciare a Capitan Caracciolo squalificato ed a Tramoni bloccato da un problema al polpaccio, potendo comunque contare sul “fattore campo” che ha sinora consentito ai nerazzurri di conquistare ben 27 punti nelle 11 gare disputate, mentre per i campani vi è la necessità di dare continuità ai segnali di risveglio evidenziati con il successo in extremis colto sabato scorso contro la Reggiana, considerando altresì che negli ultimi 5 confronti fra le due squadre i padroni di casa se ne sono aggiudicato solo uno (2-1 a fine ottobre 2019), mentre al “Rigamonti” va in scena la sfida fra Brescia e Catanzaro, ovvero due fra le squadre che hanno ottenuto (10 e 14 rispettivamente) più pareggi da inizio Torneo, con il tecnico lombardo Bisoli – che da quando si è seduto sulla panchina dei lombardi ha ottenuto solo “x” – a poter contare sul rientro di due dei tre squalificati ed a Caserta, viceversa, mancherà Scognamillo appiedato dal Giudice Sportivo.

Per concludere, sotto osservazione il Palermo che, impegnato al “Mapei Stadium” contro la Reggiana, deve dimostrare che i 6 punti conquistati nelle due ultime gare interne sono il segnale di una definitiva inversione di rotta per una delle formazioni più accreditate alla vigilia in ottica Promozione, pur se i padroni di casa non possono più commettere passi falsi per non essere risucchiati in Zona Playout, mentre a concludere il 23esimo turno sarà la Cremonese che, ospitando allo “Zini” il Modena, cercherà – pur se priva degli squalificati Collocolo e Bianchetti – di allungare la serie positiva che dura da sei giornate e che le ha sinora consentito di “blindare” il quarto posto, con la speranza di migliorare ulteriormente la propria posizione in vista del finale di Campionato, così come sarà interessante verificare lo stato di salute degli emiliani, apparsi sottotono nelle ultime uscite dopo la striscia positiva che li aveva proiettati a ridosso della Zona Playoff.

Le gare della 23esima giornata Serie B

Venerdì 24 gennaio 2025

Spezia – Sassuolo 2-1

Sabato 25 gennaio 2025, ore 15:

Cesena – Bari

Cosenza – Cittadella

Frosinone – SudTirol

juve Stabia – Carrarese

Mantova Sampdoria (ore 17.15)

Domenica 26 gennaio 2025, ore 15:

Brescia – Catanzaro

Pisa – Salernitana

Reggiana – Palermo

Cremonese – Modena (ore 17.15)

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo 52; PISA 47; Spezia 45; Cremonese 36; Palermo, Juve Stabia 30; Cesena, Catanzaro, Bari, 29; Carrarese, Mantova 27; Modena 26; Brescia, Reggiana 25; Cittadella 24; Sampdoria, Salernitana, Frosinone 21; SudTirol 19; Cosenza 18.

