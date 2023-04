L’inizio della settimana per il Pisa inizia con l’incoraggiamento dei tifosi

Scritto da admin• 10:29 pm• Pisa SC

PISA – Un “Forza ragazzi” accompagnato da un applauso ha accolto l’ingresso in campo del Pisa Sporting Club nel primo giorno di preparazione in vista del confronto con il Bari in programma domenica all’Arena (ore 16.15).

Al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado, un buon numero di tifosi ha approfittato della seduta a porte aperte per far sentire la propria vicinanza alla squadra in questa lunga ed importante settimana. I nerazzurri, dopo un breve riscaldamento, hanno effettuato un lavoro tattico a tutto campo e quindi una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto soffermandosi poi con i tifosi per foto e autografi di rito.

Oggi mercoledì 19 Aprile la squadra nerazzurra effettuerà una doppia seduta (mattina e pomeriggio) a San Piero a Grado e quindi giovedì ospiterà all’Arena il Fratres Perignano per un test match a porte chiuse: gli allenamenti pomeridiani di venerdì e sabato chiuderanno poi la settimana.

