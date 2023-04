L’Europarlamentare Susanna Ceccardi in visita alla Fondazione Stella Maris

Scritto da admin• 6:39 pm• Pisa, Politica, Tutti

CALAMBRONE – “Sono grata al Presidente Maffei e a tutta la direzione di Stella Maris per l’accoglienza e l’ospitalità manifestata oggi. La Fondazione Stella Maris è una eccellenza della nostraRegione che segue con cura ed attenzione i bambini e gli adolescenti con problemi neuropsichiatrici”.

“Una struttura importante, che oggi ho avuto il piacere di visitare e che, in un prossimo futuro, sarà rafforzata dalla creazione del Nuovo Ospedale dei Bambini e dei Ragazzi che presto sorgerà nell’area di Cisanello. Un ospedale che migliorerà ancor di più il rapporto di sostegno con le famiglie dei pazienti che saranno qui seguiti: non è un caso che infrastrutture e tecnologie che verranno impiegate permetteranno di alzare lo standard di servizio. In questo modo, diagnosi e cura, anche nei casi più gravi, potranno essere seguiti con maggiori e migliori livelli di servizio. Senza dimenticare un aspetto logistico fondamentale: l’avvicinamento tra la Fondazione Stella Maris e il policlinico, non potrà che creare un circuito virtuoso. Più sinergie e maggiore collaborazione con gli enti di ricerca sono la base per migliorare la prestazione nella cura di queste patologie”.

Queste le parole dell’onorevole Susanna Ceccardi, europarlamentare, che martedì 11 aprile ha fatto visita all’IRCCS Fondazione Stella Maris. L’onorevole, accompagnata dal presidente del consiglio comunale di Pisa, dr. Alessandro Gennai, e dai suoi collaboratori, ha incontrato i vertici dell’Istituto di neuropsichiatria infantile di Calambrone: il Presidente, l’avvocato Giuliano Maffei, il Direttore Generale dott. Roberto Cutajar, il Direttore Scientifico prof. Giovanni Cioni e il Direttore Sanitario dott. Giovanni Paladino, oltre alla consigliera del Consiglio di Amministrazione dr.ssa Maria Grazia Bellomini.

L’onorevole Ceccardi ha voluto conoscere la realtà della Fondazione IRCCS Stella Maris, in particolare ha chiesto informazioni sul Nuovo Ospedale dei Bambini e dei Ragazzi che presto sorgerà nell’area di Cisanello a Pisa, un centro che sarà un importante fulcro in Italia per la diagnosi, il trattamento, la cura, la riabilitazione e la ricerca nell’ambito neurologico e neuropsichiatria dell’età evolutiva. Si tratta di un moderno complesso il cui costo è aumentato a causa dell’aumento dei prezzi, che verrà realizzato anche grazie al sostegno di enti, imprese e cittadini del territorio toscano e italiano. Una sfida rilevante per l’Istituto che ogni anno accoglie migliaia di pazienti provenienti non solo dalla Toscana ma da tutta l’Italia. Inoltre, l’onorevole ha visitato i laboratori di ricerca di Neurofisiologia Clinica, di Medicina Molecolare e Neurogenetica e della Risonanza Magnetica 7 Tesla (Fondazione Imago7), proseguendo poi con le Urgenze Psichiatriche e al reparto ospedaliero per conoscere la realtà assistenziale, dove ha incontrato bambini e ragazzi ricoverati con le loro mamme e papà.

“Bellissimo incontro quello di stamani con l’onorevole Susanna Ceccardi in Stella Maris – ha dichiarato il Presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, Giuliano Maffei – L’ho trovata molto attenta e curiosa di conoscere nei vari reparti che ha visitato gli aspetti scientifici, assistenziali e quelli di riabilitazione e di ricerca relativi alle complesse problematiche di cui ci occupiamo. Laboratori e Risonanza Magnetica 7 Tesla le hanno mostrato come la speranza possa essere in azione. L’onorevole è stata molto colpita anche dalle storie di grande sofferenza ed umanità che si vivono quotidianamente in Stella Maris. Sono rimasto molto contento ed attratto da questa sua sensibilità di giovane mamma che sa immedesimarsi e comprendere lo stato d’animo delle altre mamme, dei genitori e dei familiari che vivono la fragilità così particolare dei loro bambini e ragazzi. Ho sentito molto forte il suo desiderio di esserci vicina e di aiutarci nella sfida della costruzione del Nuovo Ospedale. Grazie Susanna. Venire in Stella Maris significa vivere l’esperienza di un incontro con il mistero del cervello e della vita. Nessuno può rimanere indifferente a tanto bene e bellezza. A presto rivederci”.

Last modified: Aprile 11, 2023