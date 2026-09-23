“L’estetica del divenire” inaugura la Galleria delle Officine Garibaldi

Written by Redazione• 2:21 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sarà “L’estetica del divenire” di Niccolò Tommasi a inaugurare la nuova stagione dedicata all’arte contemporanea delle Officine Garibaldi. Sabato 26 settembre alle 18, negli spazi di via Gioberti 39, si terranno l’apertura della mostra e il vernissage, con ingresso libero.

L’appuntamento segnerà anche l’avvio della Galleria delle Officine, il nuovo spazio espositivo che entra a far parte della proposta culturale delle Officine Garibaldi, gestite da Gruppo Paim. La Galleria ospiterà una programmazione dedicata all’arte contemporanea, ai suoi linguaggi e ai suoi protagonisti.

Ad aprire questo percorso sarà Niccolò Tommasi, artista fiorentino classe 1997 conosciuto anche con il nome di Onirico Art, con una mostra dedicata al tema dell’incompiuto, della trasformazione e di tutto ciò che, proprio perché non definitivo, conserva la possibilità di evolvere.

Tommasi trova nella pittura il principale terreno di ricerca e sperimentazione. La sua pratica si muove tra pittura astratta e action painting, fondendo gesto, materia e colore in un processo dinamico e istintivo, caratterizzato da stratificazioni, contrasti cromatici e interventi spontanei.

“L’estetica del divenire” propone una serie di opere nelle quali l’incompiuto non viene interpretato come una mancanza, ma come uno spazio aperto alle possibilità. Forme, linee e colori cercano un equilibrio senza fissarsi in un risultato definitivo, mettendo al centro il cambiamento e la trasformazione.

La ricerca dell’artista lascia allo sguardo del visitatore la possibilità di entrare nelle opere e individuare interpretazioni e suggestioni personali. Durante il vernissage il pubblico potrà incontrare Niccolò Tommasi e approfondire il percorso creativo alla base dei lavori esposti.

Con la nascita della Galleria delle Officine, gli spazi di via Gioberti ampliano la propria proposta culturale, affiancando alle attività, agli incontri e alle iniziative già ospitati una programmazione specificamente dedicata all’arte contemporanea.

L’obiettivo è creare uno spazio aperto e accessibile, capace di mettere in relazione artisti, opere e pubblico, accogliendo linguaggi e percorsi differenti e favorendo occasioni di conoscenza, confronto e scoperta.

Il progetto si inserisce nella vocazione delle Officine Garibaldi come luogo di cultura, partecipazione e socialità aperto alla città. La nuova Galleria vuole essere non soltanto uno spazio espositivo, ma anche un luogo nel quale l’arte possa diventare occasione di incontro, dialogo e condivisione.

L’inaugurazione di “Niccolò Tommasi – L’estetica del divenire” si terrà sabato 26 settembre alle 18 alle Officine Garibaldi, in via Gioberti 39 a Pisa. L’ingresso è libero.

Last modified: Settembre 23, 2026