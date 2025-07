Lenergy Pisa – Bologna 11-6. I nerazzurri chiudono con un trionfo la tappa a Tirrenia

Written by admin• 6:45 pm• Pisa, Sport

TIRRENIA– Tre su tre. Il Lenergy Pisa Beach Soccer dopo le vittorie su Roma e Cagliari sconfigge anche il Bologna BS e chiude alla grande la tre giorni al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, guadagnando anche una posizione in classifica alle spalle della capolista Domusbet Catania adesso ad un solo punto, lasciandosi però alle spalle il Napoli che domenica ha perso (2-1) lo scontro diretto contro i siciliani.

di Antonio Tognoli

Parte forte come al solito il Lenergy Pisa che passa subito in vantaggio con Datinha che di sinistro trova l’incrocio alla sinistra del portiere del Bologna. Il pari del Bologna però è fulmineo. Angolo di Fierro, rimpallo che favorisce Ravaglioli che appoggia in rete. Ma è solo un attimo perchè Remedi dal limite trova il pertugio giusto per il 2-1. I nerazzurri di mister Marrucci sono padroni del gioco e del campo. Datinha con altri due gol porta i suoi sul 4-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Un Pisa nettamente superiore all’avversario si è potuto osservare nel primo tempo. Nel secondo periodo c’è subito spazio per il 5-1 di Edson Hulk che segna così il suo diciottesimo gol in campionato confermandosi sempre più cannoniere del torneo e subito dopo una gran rovesciata di Simone Marinai fissa il punteggio sul 6-1. Il Bologna risponde allo strapotere dei nerazzurri con il suo uomo migliore Xavier Fierro che a nove minuti dalla fine del secondo periodo riporta sotto i suoi: 2-6. Cavalieri intanto poco dopo salva la sua porta con due grandi interventi su Percia Montano. A tre minuti dalla fine del secondo periodo è ancora Fierro a portare i suoi sul 3-6, ma poco dopo il giovane Tommaso Armadori ristabilisce le distanze e riporta a più quattro i suoi: 7-3. In chiusura di secondo periodo c’è spazio per il terzo gol in maglia nerazzurra per lo spagnolo David Ardil che appena arrivato sembra già ben integrato negli schemi del Pisa di mister Marrucci. Nel terzo tempo il Pisa mantiene il controllo del match, arrotonda ancora il punteggio con la rete di Fazzini. Il portiere del Bologna salva almeno in due circostanze ed una volta Rosmini si erge ad ultimo baluardo della difesa respingendo la conclusione di Hulk sulla linea di porta. Per il Bologna esce Martin Vasquez per infortunio dopo uno scontro di gioco. Percia Montano ci prova con una splendida rovesciata, ma il portiere rossoblù è molto bravo a salvare ancora una volta. A quattro minuti dalla fine ci pensa Hulk a portare i suoi sul 10-3 dopo aver colto la traversa con lo stesso gesto tecnico qualche minuto prima. Il Bologna però ad 1’20” dalla fine accorcia ancora le distanze con due reti del suo miglior giocatore Xavier Fierro autore di cinque reti in questa gara: 10-5. Gara vivace con botta e risposta da una parte e dall’altra. Prima Datinha porta i suoi sull’11-5 e poi Ravaglioli per il Bologna ristabilisce subito le distanze. La gara si chiude sull’11-6 per il Lenergy Pisa che va a raccogliere sotto la tribuna gli applausi dei suoi tifosi che l’anno sostenuto in questi tre giorni a Tirrenia.

LENERGY PISA – BOLOGNA BS 11-6

LENERGY PISA BS: Casapieri, Ardil, Armadori, Barsotti, Bernardeschi, Datinha, Fazzini, Marinai, Mogavero, Percia Montano, Remedi, Hulk. All. Matteo Marrucci

BOLOGNA BS: Turchi, Fierro, Cavalieri, Rosmini, Sciglitano, Saetta, Martin Vasquez, Ravaglioli. All. Filippo Turchi

RETI: 1′ pt Datinha (Lenergy Pisa), 2′ pt Ravaglioli (Bologna BS), 3′ pt Remedi (Lenergy Pisa), 4′ Datinha (Lenergy Pisa), 9′ pt Datinha (Lenergy Pisa); 2′ st Hulk (Lenergy Pisa), 3′ st Marinai (Lenergy Pisa), 5′ st Fierro (Bologna BS), 9′ st Fierro (Bologna BS), 10′ st Armadori (Lenergy Pisa), 11′ st Ardil (Lenergy Pisa); 4′ tt Fazzini (Lenergy Pisa BS), 8′ tt Hulk (Lenergy Pisa), 11′ Fierro (Bologna BS), 12′ Datinha (Lenergy Pisa)

