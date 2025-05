Lega Cascina: ‘Non è campagna elettorale, è la realtà sotto gli occhi di tutti’

Written by admin• 5:42 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Maria Pia Morella

Lega Salvini Premier – Cascina.

“Ci accusano di fare campagna elettorale, ma la verità è un’altra”

«Ci accusano di fare campagna elettorale, ma la realtà è ben diversa» – afferma Maria Pia Morella, a nome della Lega Salvini Premier di Cascina.

«Nei giorni scorsi abbiamo affisso manifesti per denunciare lo stato di degrado che colpisce il nostro territorio: ponti in pessime condizioni, strade colme di buche, erba alta ovunque, cimiteri trascurati. Tutto è stato documentato, tutto è sotto gli occhi di chi vive a Cascina ogni giorno.»

Tuttavia, anziché rispondere nel merito delle segnalazioni, alcuni esponenti dell’amministrazione hanno preferito liquidare tutto come semplice propaganda. «A questo punto – aggiunge Morella – ci sentiamo di porre una domanda semplice ma fondamentale: se, come afferma il vicesindaco Masi, i lavori di asfaltatura erano previsti fin dal 2020, perché si è cominciato ad intervenire solo adesso, a fine mandato?»

Nel frattempo, i cittadini hanno dovuto convivere con strade dissestate e aree pubbliche abbandonate, mentre i costi delle opere continuavano a lievitare. «Oggi si interviene in fretta e furia, a pochi mesi dal voto, con annunci trionfalistici sui social – prosegue Morella – come se bastasse una sistemata dell’ultimo minuto per cancellare anni di disattenzione.»

Le immagini sui manifesti raccontano un’altra storia: quella quotidiana, concreta, fatta di disservizi e incuria. «Per questo – conclude – chiediamo: chi sta davvero facendo campagna elettorale? Noi, che mettiamo in evidenza problemi reali, o chi cerca oggi, in extremis, di rifarsi il look dopo anni di immobilismo?»

Last modified: Maggio 19, 2025