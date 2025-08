L’Effemeride Pisana del 4 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:35 am• Attualità, Cultura, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

lunedì 4 agosto 2025, il sole sorge alle 6:08 e tramonta alle 20:39, le ore di luce solare sono 14 e 31 minuti

Oggi è il 166mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata dei cani guida

Giorno del commercio

Giorno del leopardo maculato

Giorno delle lavoratrici single

Anniversario della rivoluzione nel Burkina Faso

Giorno della costituzione delle Isole Cook

Giorno del Fondatore nel Ghana

Santo del giorno:

San Giovanni Maria Vianney Sacerdote

Patrono del clero parrocchiale

Dardilly, Francia, 8 maggio 1786 – Ars-sur-Formans, Francia, 4 agosto 1859

Giovanni Maria Vianney nacque l’8 maggio 1786 a Dardilly, Lione, in Francia. Di famiglia contadina e privo della prima formazione, riuscì, nell’agosto 1815, ad essere ordinato sacerdote. Per farlo sacerdote, ci volle tutta la tenacia dell’abbé Charles Balley, parroco di Ecully, presso Lione: lo avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso dagli studi. Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a Ecully come vicario dell’abbé Balley. Alla morte di Balley, fu mandato ad Ars-en-Dombes, un borgo con meno di trecento abitanti. Giovanni Maria Vianney, noto come il curato d’Ars, si dedicò all’evangelizzazione, attraverso l’esempio della sua bontà e carità. Ma fu sempre tormentato dal pensiero di non essere degno del suo compito. Trascorreva le giornate dedicandosi a celebrare la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 1859. Papa Pio XI lo proclamerà santo nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del clero parrocchiale.

E’ accaduto il 4 agosto:

1735 – John Peter Zenger, giornalista del New York Weekly Journal, viene assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti del governatore reale di New York poiché le notizie che avevano portato all’accusa erano vere; il caso è considerato fra le prime espressioni della libertà di stampa

1789 – In Francia viene abolito il sistema feudale

1790 – Un atto tariffario appena approvato stabilisce il Revenue Cutter Service, predecessore della Guardia Costiera degli Stati Uniti

1821 – Atkinson & Alexander pubblicano il Saturday Evening Post come giornale settimanale

1848 – Il podestà di Milano firma la resa della città al maresciallo Radetzky dopo le Cinque giornate di Milano

1859 – Una sentenza della Corte di Cassazione francese vieta l’uso della lingua italiana in Corsica

1873 – Guerre indiane: mentre protegge una squadra di ispezione della ferrovia nel Montana, il 7º Cavalleggeri, guidato dal tenente colonnello George Armstrong Custer, si scontra per la prima volta con i Sioux nei pressi del Tongue River; verrà ucciso solo un uomo per parte

1879 – Papa Leone XIII pubblica l’enciclica Aeterni Patris sull’uso della filosofia al servizio della dottrina della fede, sulla sottomissione della filosofia alla fede, sulla necessità di seguire l’insegnamento dei padri, sull’importanza dell’opera di Tommaso d’Aquino

1902 – Apre il Greenwich foot tunnel sotto il Tamigi

1914 – Prima guerra mondiale: il Regno Unito dichiara guerra alla Germania e gli Stati Uniti d’America si dichiarano neutrali

1932 – Adriano Olivetti trasforma la “Ing. C. Olivetti & C.” di Ivrea, nella società Olivetti

1944 – Olocausto: una soffiata da parte di un informatore olandese mai identificato porta la Gestapo in un’area sigillata di un magazzino di Amsterdam dove si nascondono Anna Frank e la sua famiglia

1957 – Juan Manuel Fangio vince per la quarta volta consecutiva (quinta totale) il titolo mondiale di F1

1967 – viene pubblicato in UK il primo album dei Pink Floyd, con Syd Barrett: The Piper at the Gates of Dawn

1974 – Tragedia dell’Italicus: a San Benedetto Val di Sambro, sulla linea ferroviaria Firenze–Bologna, in prossimità dell’uscita dalla lunga galleria appenninica, un ordigno ad alto potenziale esplode nella ritirata della vettura numero 5 del treno Italicus, affollato di gente che si sposta per le vacanze estive

1978 – Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto (2,01 m) al Meeting di Brescia

1984 – La repubblica africana dell’Alto Volta cambia il proprio nome in Burkina Faso

1997 – A 122 anni e 164 giorni muore Jeanne Calment, l’essere umano più longevo di tutti i tempi

2007 – La NASA lancia la sonda Phoenix Mars Lander

Eventi folkloristici e feste tradizionali del 4 agosto in Italia

Festa di San Domenico – Cuglieri (OR), Sardegna

In questo comune del Montiferru, il 4 agosto si festeggia San Domenico con messe solenni e processioni, seguite da eventi folkloristici

Festa della Madonna della Neve – Mistretta (ME), Sicilia

Una delle feste più sentite del paese, con la tradizionale corsa dei Giudei, gruppi mascherati che fanno parte della processione

Curiosità astrologiche per i nati il 4 agosto:

Chi è nato il 4 agosto appartiene al segno del Leone, e si distingue per una personalità forte, carismatica e decisa. Si tratta di individui che amano mettersi in luce, spesso attratti da ruoli di guida o da attività in cui possano esprimere sé stessi e ottenere riconoscimento. Sono generosi e leali, ma anche molto orgogliosi: il bisogno di sentirsi apprezzati è fondamentale per il loro equilibrio emotivo.

Essendo nati nel secondo decano del Leone, sono influenzati anche da Giove, pianeta legato all’espansione, alla morale e alla fiducia. Questo conferisce loro una visione più idealista e ottimista della vita, con un forte senso del dovere e del giusto. Hanno il desiderio di lasciare il segno e di essere ricordati per qualcosa di importante.

In amore sono intensi e affettuosi, ma possono diventare possessivi se non si sentono al centro dell’attenzione. Hanno bisogno di un partner che li ammiri e li sostenga, ma che non li oscuri.

Dal punto di vista professionale, si realizzano in ambiti dove possono comandare, ispirare o creare: leadership, arte, comunicazione, spettacolo o imprenditoria sono settori particolarmente adatti.

Numerologicamente, la data suggerisce una combinazione tra concretezza (4), ambizione (8) e creatività (3). Sono quindi persone capaci di costruire qualcosa di duraturo grazie alla loro visione e alla loro energia espressiva.

In sintesi, chi nasce il 4 agosto è destinato a brillare: deve però imparare a gestire il proprio ego con equilibrio e a non dipendere troppo dall’approvazione degli altri per mantenere la propria forza interiore

Il proverbio del 4 agosto:

Alla Madonna della Neve, ogni fienile si deve

Detto contadino che richiama l’importanza di avere già completato il fieno entro la prima settimana di agosto

Citazioni del giorno:

L’estate è sempre migliore di quanto potesse essere. Anche quando brucia — Charles Bowden

Agosto è l’ultimo sospiro dell’estate — Laura Chouette

Nati il 4 agosto:

LOUIS ARMSTRONG

Musicista jazz statunitense

α 4 agosto 1901 ω 6 luglio 1971

PELLEGRINO ARTUSI

Critico letterario, scrittore e gastronomo italiano

α 4 agosto 1820 ω 30 marzo 1911

LAURA BIAGIOTTI

Stilista italiana

α 4 agosto 1943 ω 26 maggio 2017

MARIA JOSÉ DEL BELGIO

Ultima regina italiana

α 4 agosto 1906 ω 27 gennaio 2001

BARACK OBAMA

44° Presidente degli Stati Uniti d’America, premio Nobel

α 4 agosto 1961

PERCY BYSSHE SHELLEY

Poeta e scrittore inglese

α 4 agosto 1792 ω 8 luglio 1822

Deceduti il 4 agosto:

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Scrittore e poeta danese

α 2 aprile 1805 ω 4 agosto 1875

WILLIAM BURROUGHS

Scrittore statunitense

α 5 febbraio 1914 ω 4 agosto 1997

ANITA GARIBALDI

Rivoluzionaria italiana di origini brasiliane

α 30 agosto 1821 ω 4 agosto 1849

GIOVANNI MARIA VIANNEY

Sacerdote e santo cattolico francese

α 8 maggio 1786 ω 4 agosto 1850

Last modified: Agosto 1, 2025