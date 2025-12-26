L’Effemeride Pisana del 26 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Venerdì 26 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 16:45, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 306mo giorno del 2026 in Stile Pisano
oggi è il giorno di:
Giorno dell’indipendenza della Slovenia
Santo del giorno:
Santo Stefano diacono, primo martire
Patrono di Prato, Biella, Melito di Napoli, Cesano Maderno, Milazzo, Putignano, Vimercate, Qualiano, Mariano Comense, Tradate e di altri comuni
Protettore dei diaconi, fornai, tagliapietre, piastrellisti e muratori
Invocato contro il mal di testa, amnesia e i calcoli renali
Non solo il primo dei martiri, ma il modello di ogni martirio: nella morte di santo Stefano appaiono tutti gli elementi ricorrenti ogni volta che qualcuno viene ucciso a causa della fede. Il “fastidio” provocato in chi non comprende la saggezza del Vangelo, le “scuse” e le false accuse e poi l’aggressione e il perdono degli aggressori da parte dei martiri, oltre all’intaccabile fiducia di essere accolti tra le braccia di Dio. La storia di Stefano ci ricorda che credere non è facile e che il Vangelo non è un semplice appello a essere “più buoni”, bensì un potente strumento per cambiare il mondo. Ecco perché destabilizza i potenti, che con ogni mezzo nei secoli hanno cercato di mettere a tacere la voce di chi porta il messaggio del Risorto.
E’ accaduto il 26 dicembre nel mondo:
- 1606 – Prima rappresentazione del Re Lear davanti alla corte d’Inghilterra
- 1620 – I Padri Pellegrini sbarcano in quella che diventerà la Colonia di Plymouth, nel Massachusetts
- 1831 – Al Teatro alla Scala si svolge la prima rappresentazione assoluta della Norma di Vincenzo Bellini
- 1862 – 38 indiani Dakota vengono impiccati dopo essere stati accusati di omicidio e stupro in seguito a una breve ribellione
- 1898 – Marie e Pierre Curie scoprono il radio
- 1908 – Jack Johnson diventa il primo campione afroamericano dei pesi massimi, sconfiggendo Tommy Burns a Sydney (Australia)
- 1925 – La Turchia adotta il Calendario gregoriano
- 1933
- La Nissan Motor Company viene fondata a Tokyo (Giappone)
- Viene brevettata la radio FM
- 1944
- Seconda guerra mondiale:
- Le truppe statunitensi respingono i tedeschi a Bastogne
- Le truppe italo-tedesche danno il via all’Operazione Wintergewitter
- Seconda guerra mondiale:
- 1946 – A Roma viene fondato il Movimento Sociale Italiano
- 1965 – Ad Alcamo, in Sicilia, Franca Viola viene rapita, stuprata e picchiata da Filippo Melodia, e tenuta segregata per otto giorni. Lei lo denuncia e rifiuta di accettare il “matrimonio riparatore”), costituendo le basi per la successiva abrogazione dell’art. 544 del Codice Penale (1981).
- 1973 – Esce nelle sale L’esorcista
- 1975 – Il Tupolev Tu-144 entra in servizio in Unione Sovietica
- 1982 – Il premio “Uomo dell’anno” di TIME magazine viene assegnato per la prima volta ad un non-umano: il computer
- 1991 – Il Soviet Supremo scioglie formalmente l’URSS
- 2002 – La scienziata israeliana francese Brigitte Boisselier dichiara che la Clonaid ha ottenuto il primo di cinque presunti bambini clonati
- 2003 – Un terremoto di magnitudo 6,5 devasta l’antica città persiana di Bam, in Iran, causando almeno 30.000 morti e distruggendo l’antica fortezza-cittadella, gioiello di architettura
- 2004 – Maremoto dell’Oceano Indiano: un terremoto, con conseguente tsunami, di magnitudo 9,3, con epicentro al largo di Sumatra (Oceano Indiano), sconvolge una vastissima area dell’Asia con gravissime ripercussioni dalle coste dell’Africa orientale fino all’Australia. Almeno 300.000 le vittime
- 2009 – La Cina apre la più lunga ferrovia ad alta velocità al mondo, che collega Pechino a Guangzhou
La frase del giorno di Frate Indovino:
Sopporti il fumo un poco chi vuol godersi il fuoco
Nati il 26 dicembre:
RENATO GUTTUSO
α 26 dicembre 1911 ω 18 gennaio 1987
IMPERATORE FEDERICO II DI SVEVIA
α 26 dicembre 1194 ω 13 dicembre 1250
HENRY MILLER
α 26 dicembre 1891 ω 7 giugno 1980
LARS ULRICH
Musicista danese, batterista dei Metallica
α 26 dicembre 1963
GUALTIERO MARCHESI
α 19 marzo 1930 ω 26 dicembre 2017
HEINRICH SCHLIEMANN
α 6 gennaio 1822 ω 26 dicembre 1890
DESMOND TUTU
Arcivescovo anglicano sudafricano, premio Nobel
α 7 ottobre 1931 ω 26 dicembre 2021
