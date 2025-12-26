L’Effemeride Pisana del 26 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:19 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Venerdì 26 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 16:45, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 306mo giorno del 2026 in Stile Pisano

oggi è il giorno di:

Giorno dell’indipendenza della Slovenia

Santo del giorno:

Santo Stefano diacono, primo martire

Patrono di Prato, Biella, Melito di Napoli, Cesano Maderno, Milazzo, Putignano, Vimercate, Qualiano, Mariano Comense, Tradate e di altri comuni

Protettore dei diaconi, fornai, tagliapietre, piastrellisti e muratori

Invocato contro il mal di testa, amnesia e i calcoli renali

Non solo il primo dei martiri, ma il modello di ogni martirio: nella morte di santo Stefano appaiono tutti gli elementi ricorrenti ogni volta che qualcuno viene ucciso a causa della fede. Il “fastidio” provocato in chi non comprende la saggezza del Vangelo, le “scuse” e le false accuse e poi l’aggressione e il perdono degli aggressori da parte dei martiri, oltre all’intaccabile fiducia di essere accolti tra le braccia di Dio. La storia di Stefano ci ricorda che credere non è facile e che il Vangelo non è un semplice appello a essere “più buoni”, bensì un potente strumento per cambiare il mondo. Ecco perché destabilizza i potenti, che con ogni mezzo nei secoli hanno cercato di mettere a tacere la voce di chi porta il messaggio del Risorto.

E’ accaduto il 26 dicembre nel mondo:

1606 – Prima rappresentazione del Re Lear davanti alla corte d’Inghilterra

1620 – I Padri Pellegrini sbarcano in quella che diventerà la Colonia di Plymouth, nel Massachusetts

1831 – Al Teatro alla Scala si svolge la prima rappresentazione assoluta della Norma di Vincenzo Bellini

1862 – 38 indiani Dakota vengono impiccati dopo essere stati accusati di omicidio e stupro in seguito a una breve ribellione

1898 – Marie e Pierre Curie scoprono il radio

1908 – Jack Johnson diventa il primo campione afroamericano dei pesi massimi, sconfiggendo Tommy Burns a Sydney (Australia)

1925 – La Turchia adotta il Calendario gregoriano

1933 La Nissan Motor Company viene fondata a Tokyo (Giappone) Viene brevettata la radio FM

1944 Seconda guerra mondiale: Le truppe statunitensi respingono i tedeschi a Bastogne Le truppe italo-tedesche danno il via all’Operazione Wintergewitter

1946 – A Roma viene fondato il Movimento Sociale Italiano

1965 – Ad Alcamo, in Sicilia, Franca Viola viene rapita, stuprata e picchiata da Filippo Melodia, e tenuta segregata per otto giorni. Lei lo denuncia e rifiuta di accettare il “matrimonio riparatore”), costituendo le basi per la successiva abrogazione dell’art. 544 del Codice Penale (1981).

1973 – Esce nelle sale L’esorcista

1975 – Il Tupolev Tu-144 entra in servizio in Unione Sovietica

1982 – Il premio “Uomo dell’anno” di TIME magazine viene assegnato per la prima volta ad un non-umano: il computer

1991 – Il Soviet Supremo scioglie formalmente l’URSS

2002 – La scienziata israeliana francese Brigitte Boisselier dichiara che la Clonaid ha ottenuto il primo di cinque presunti bambini clonati

2003 – Un terremoto di magnitudo 6,5 devasta l’antica città persiana di Bam, in Iran, causando almeno 30.000 morti e distruggendo l’antica fortezza-cittadella, gioiello di architettura

2004 – Maremoto dell’Oceano Indiano: un terremoto, con conseguente tsunami, di magnitudo 9,3, con epicentro al largo di Sumatra (Oceano Indiano), sconvolge una vastissima area dell’Asia con gravissime ripercussioni dalle coste dell’Africa orientale fino all’Australia. Almeno 300.000 le vittime

2009 – La Cina apre la più lunga ferrovia ad alta velocità al mondo, che collega Pechino a Guangzhou

La frase del giorno di Frate Indovino:

Sopporti il fumo un poco chi vuol godersi il fuoco

Nati il 26 dicembre:

RENATO GUTTUSO

Pittore italiano

α 26 dicembre 1911 ω 18 gennaio 1987

IMPERATORE FEDERICO II DI SVEVIA

Imperatore svevo-normanno

α 26 dicembre 1194 ω 13 dicembre 1250

HENRY MILLER

Scrittore statunitense

α 26 dicembre 1891 ω 7 giugno 1980

LARS ULRICH

Musicista danese, batterista dei Metallica

α 26 dicembre 1963

Deceduti il 26 dicembre:

GUALTIERO MARCHESI

Chef italiano

α 19 marzo 1930 ω 26 dicembre 2017

HEINRICH SCHLIEMANN

Archeologo tedesco

α 6 gennaio 1822 ω 26 dicembre 1890

DESMOND TUTU

Arcivescovo anglicano sudafricano, premio Nobel

α 7 ottobre 1931 ω 26 dicembre 2021

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 22, 2025