L’Effemeride Pisana del 26 agosto 2025

Martedì 26 agosto 2025, il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 20:06, le ore di luce solare sono 13 e 33 minuti
Oggi è il 188mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Giornata mondiale del cane
Festa nazionale della Namibia
Santo del giorno:
Sant’Alessandro di Bergamo martire
Patrono di Bergamo, Melzo, Melfi, Caronno Pertusella, Pieve Emanuele, Cesate, Mosciano Sant’Angelo, Besozzo, Mozzate, Fara Gera d’Adda ed altri comuni
III secolo, Tebe – 26 agosto 303, Bergamo
Alessandro è vissuto a cavallo del III e IV secolo. Dopo essere stato comandante di centuria della legione Tebea, utilizzata prevalentemente in Oriente, è spostato in Occidente. Gli viene ordinato di ricercare i cristiani contro i quali è in atto una persecuzione. Di fronte al suo rifiuto e di alcuni compagni segue la decimazione, a cui riesce a salvarsi. Scappa a Milano dove però è riconosciuto e incarcerato. Grazie a san Fedele, che organizza la fuga di Alessandro, si rifugia a Como e infine, passando per Fara Gera d’Adda e Capriate, arriva a Bergamo. Qui, ospite del principe Crotacio, che lo aiuta a nascondersi, inizia la sua opera di predicazione e conversione di molti cittadini, tra cui i martiri Fermo e Rustico. Ma nel 303 Alessandro è nuovamente scoperto e catturato. Condannato alla decapitazione, muore il 26 agosto a Bergamo, dove ora sorge la chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.
E’ accaduto il 26 agosto:
55 a.C. – Giulio Cesare inizia l’invasione della Britannia
1498 – Michelangelo Buonarroti riceve la commissione per la Pietà
1542 – Francisco de Orellana conclude la completa navigazione del Rio delle Amazzoni
1789 – La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino viene approvata dall’Assemblea costituente a Versailles
1858 – Primo dispaccio di notizie tramite telegrafo
1920 – Certificazione del XIX emendamento della Costituzione statunitense, emanato il 18 agosto, che concede alle donne il diritto di voto
1972 – I Giochi della XX Olimpiade si aprono ufficialmente a Monaco di Baviera
1978
Il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I
Sigmund Jähn diventa il primo astronauta tedesco a bordo della navetta Soyuz 31
1988 – Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato politico iraniano che ha ispirato il film The Terminal, arriva all’Aeroporto Internazionale Charles de Gaulle di Parigi
2003 – La commissione d’inchiesta appositamente istituita pubblica il suo rapporto finale sul Disastro dello Space Shuttle Columbia
Il proverbio del giorno:
A San Alessandro acquaiolo o piove o si duole
Questo detto popolare (che fa riferimento alla festività di San Alessandro) suggerisce che il tempo in quel giorno è quasi sempre incerto o variabile: o piove oppure si avverte un malessere o un disagio — forse in relazione alle piogge, ai malanni stagionali, o al maltempo percepito
GUILLAUME APOLLINAIRE
α 26 agosto 1880 ω 9 novembre 1918
MACAULAY CULKIN
α 26 agosto 1980
PEGGY GUGGENHEIM
Collezionista d’arte statunitense
α 26 agosto 1898 ω 23 dicembre 1979
ANTOINE LAVOISIER
Chimico, biologo e filosofo francese
α 26 agosto 1743 ω 8 maggio 1794
MADRE TERESA DI CALCUTTA
Missionaria albanese, beata cattolica, premio Nobel
α 26 agosto 1910 ω 5 settembre 1997
JUNIO VALERIO BORGHESE
α 6 giugno 1906 ω 26 agosto 1974
ALESSANDRO CONTE DI CAGLIOSTRO
α 2 giugno 1743 ω 26 agosto 1795
SVEN-GÖRAN ERIKSSON
α 5 febbraio 1948 ω 26 agosto 2024
CHARLES LINDBERGH
α 4 febbraio 1902 ω 26 agosto 1974
