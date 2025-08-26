Written by Agosto 26, 2025 7:02 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 26 agosto 2025

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEL’Effemeride Pisana del 26 agosto 2025

di Leonardo Miraglia

Martedì 26 agosto 2025, il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 20:06, le ore di luce solare sono 13 e 33 minuti

Oggi è il 188mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata mondiale del cane

Festa nazionale della Namibia

Santo del giorno:

Sant’Alessandro di Bergamo martire

Patrono di Bergamo, MelzoMelfiCaronno PertusellaPieve EmanueleCesateMosciano Sant’AngeloBesozzoMozzateFara Gera d’Adda ed altri comuni

III secolo, Tebe – 26 agosto 303, Bergamo

Alessandro è vissuto a cavallo del III e IV secolo. Dopo essere stato comandante di centuria della legione Tebea, utilizzata prevalentemente in Oriente, è spostato in Occidente. Gli viene ordinato di ricercare i cristiani contro i quali è in atto una persecuzione. Di fronte al suo rifiuto e di alcuni compagni segue la decimazione, a cui riesce a salvarsi. Scappa a Milano dove però è riconosciuto e incarcerato. Grazie a san Fedele, che organizza la fuga di Alessandro, si rifugia a Como e infine, passando per Fara Gera d’Adda e Capriate, arriva a Bergamo. Qui, ospite del principe Crotacio, che lo aiuta a nascondersi, inizia la sua opera di predicazione e conversione di molti cittadini, tra cui i martiri Fermo e Rustico. Ma nel 303 Alessandro è nuovamente scoperto e catturato. Condannato alla decapitazione, muore il 26 agosto a Bergamo, dove ora sorge la chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

E’ accaduto il 26 agosto:

55 a.C. – Giulio Cesare inizia l’invasione della Britannia

1498 – Michelangelo Buonarroti riceve la commissione per la Pietà

1542 – Francisco de Orellana conclude la completa navigazione del Rio delle Amazzoni

1789 – La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino viene approvata dall’Assemblea costituente a Versailles

1858 – Primo dispaccio di notizie tramite telegrafo

1920 – Certificazione del XIX emendamento della Costituzione statunitense, emanato il 18 agosto, che concede alle donne il diritto di voto

1972 – I Giochi della XX Olimpiade si aprono ufficialmente a Monaco di Baviera

1978

Il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I

Sigmund Jähn diventa il primo astronauta tedesco a bordo della navetta Soyuz 31

1988 – Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato politico iraniano che ha ispirato il film The Terminal, arriva all’Aeroporto Internazionale Charles de Gaulle di Parigi

2003 – La commissione d’inchiesta appositamente istituita pubblica il suo rapporto finale sul Disastro dello Space Shuttle Columbia

Il proverbio del giorno:

A San Alessandro acquaiolo o piove o si duole
Questo detto popolare (che fa riferimento alla festività di San Alessandro) suggerisce che il tempo in quel giorno è quasi sempre incerto o variabile: o piove oppure si avverte un malessere o un disagio — forse in relazione alle piogge, ai malanni stagionali, o al maltempo percepito

Nati il 26 agosto: 

GUILLAUME APOLLINAIRE

Guillaume Apollinaire

Scrittore e poeta francese

α 26 agosto 1880  ω 9 novembre 1918

MACAULAY CULKIN

Macaulay Culkin

Attore statunitense

α 26 agosto 1980

PEGGY GUGGENHEIM

Peggy Guggenheim

Collezionista d’arte statunitense

α 26 agosto 1898  ω 23 dicembre 1979

ANTOINE LAVOISIER

Antoine Lavoisier

Chimico, biologo e filosofo francese

α 26 agosto 1743  ω 8 maggio 1794

MADRE TERESA DI CALCUTTA

Madre Teresa di Calcutta

Missionaria albanese, beata cattolica, premio Nobel

α 26 agosto 1910  ω 5 settembre 1997

Deceduti il 26 agosto:

JUNIO VALERIO BORGHESE

Junio Valerio Borghese

Militare italiano

α 6 giugno 1906  ω 26 agosto 1974

ALESSANDRO CONTE DI CAGLIOSTRO

Alessandro conte di Cagliostro

Avventuriero italiano

α 2 giugno 1743  ω 26 agosto 1795

SVEN-GÖRAN ERIKSSON

Sven-Göran Eriksson

Allenatore di calcio svedese

α 5 febbraio 1948  ω 26 agosto 2024

CHARLES LINDBERGH

Charles Lindbergh

Aviatore statunitense

α 4 febbraio 1902  ω 26 agosto 1974

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Agosto 25, 2025
Previous Story
Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 27 agosto
Next Story
Scontro pullman turistico auto e moto: due feriti a Madonna dell’Acqua

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti