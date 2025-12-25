L’Effemeride Pisana del 25 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:50 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Giovedì 25 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 16:44, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna è in fase crescente

Natale

Oggi è il 305mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Natale di Gesù

La Chiesa celebra con la solennità del Natale la manifestazione del Verbo di Dio agli uomini. E’ questo infatti il senso spirituale più ricorrente, suggerito dalla stessa liturgia, che nelle tre Messe celebrate oggi da ogni sacerdote offre alla nostra meditazione “la nascita eterna del Verbo nel seno degli splendori del Padre (prima Messa); l’apparizione temporale nell’umiltà della carne (seconda Messa); il ritorno finale all’ultimo giudizio (terza Messa)” (Liber Sacramentorum).

Un antico documento, il Cronografo dell’anno 354, attesta l’esistenza a Roma di questa festa al 25 dicembre, che corrisponde alla celebrazione pagana del solstizio d’inverno, “Natalis Solis Invicti”, cioè la nascita del nuovo sole che, dopo la notte più lunga dell’anno, riprendeva nuovo vigore.

Celebrando in questo giorno la nascita di colui che è il Sole vero, la luce del mondo, che sorge dalla notte del paganesimo, si è voluto dare un significato del tutto nuovo a una tradizione pagana molto sentita dal popolo, poiché coincideva con le ferie di Saturno, durante le quali gli schiavi ricevevano doni dai loro padroni ed erano invitati a sedere alla stessa mensa, come liberi cittadini. Le strenne natalizie richiamano però più direttamente i doni dei pastori e dei re magi a Gesù Bambino.

In Oriente la nascita di Cristo veniva festeggiata il 6 gennaio, col nome di Epifania, che vuol dire “manifestazione”; poi anche la Chiesa orientale accolse la data del 25 dicembre, come si riscontra in Antiochia verso il 376 al tempo del Crisostomo e nel 380 a Costantinopoli, mentre in Occidente veniva introdotta la festa dell’Epifania, ultima festa del ciclo natalizio, per commemorare la rivelazione della divinità di Cristo al mondo pagano. I testi della liturgia natalizia, formulati in un’epoca di reazione alla eresia trinitaria di Arlo, sottolineano con accenti di calda poesia e con rigore teologico la divinità del Bambino nato nella grotta di Betlem, la sua regalità e onnipotenza per invitarci all’adorazione dell’insondabile mistero del Dio rivestito di carne umana, figlio della purissima Vergine Maria (“fiorito è Cristo ne la carne pura”, dice Dante).

L’Incarnazione di Cristo segna la partecipazione diretta degli uomini alla vita divina. La restaurazione dell’uomo mediante la spirituale nascita di Gesù nelle anime è il tema suggerito dalla devozione e dalla pietà cristiana che, al di là delle commoventi tradizioni natalizie fiorite ai margini della liturgia, ci invita a meditare annualmente sul mistero della nostra salvezza in Cristo Signore.

E’ accaduto il 25 dicembre nel mondo:

0 – (3760 dalla Creazione, secondo la religione ebraica) – Nascita ufficiale di Gesù di Nazareth, il Cristo (secondo la religione cristiana).

274 – Aureliano stabilisce la festa del Dies Natalis Solis Invicti che sarà adottata per il Natale

537 – A Costantinopoli Giustiniano dedica una basilica a Santa Sofia

800 – Incoronazione di Carlo Magno come imperatore dei Romani a Roma da parte di papa Leone III

1038 – L’espressione “Cristes maessam” (da cui “Christmas”) viene usata per la prima volta in una cronaca anglosassone in riferimento a questo giorno di dicembre

1066 – Guglielmo il Conquistatore viene incoronato re d’Inghilterra

1223 – Francesco d’Assisi allestisce, a Greccio, il primo presepe “vivente”

1249 – Le forze crociate sono attaccate dai mamelucchi a Damietta

1521 – I riformatori luterani celebrano a Wittenberg la prima messa di Natale in lingua tedesca

1538 – Sant’Ignazio de Loyola celebra la sua prima messa

1604 – Coloni francesi al largo del futuro Maine celebrano il Natale: è la prima volta nei futuri Stati Uniti

1776 – George Washington e il suo esercito attraversano il fiume Delaware

1818 – Prima esecuzione di Astro del Ciel (Stille Nacht) (Chiesa di San Nicola a Oberndorf, Austria)

1868 – Il presidente statunitense Andrew Johnson concede la grazia a tutti gli ex-combattenti degli Stati Confederati d’America nella guerra di secessione americana

1914 – Appena passata la mezzanotte le truppe tedesche sul fronte occidentale cessano il fuoco e iniziano a cantare canzoni natalizie. Attraversando la terra di nessuno si scambiano doni con i nemici che li fronteggiano. La Tregua di Natale durerà per diversi giorni a seconda delle zone

1926 – Hirohito diventa imperatore del Giappone, succedendo all’Imperatore Yoshihito

1932 – Un terremoto di magnitudo 7,6 nella regione di Gansu, in Cina, uccide oltre 70.000 persone

1938 – Sudafrica: dei pescatori scoprono fra le proprie reti un esemplare di pesce sconosciuto. In seguito viene chiamato Celacanto (o Celacantide), e si tratta di una specie di pesce ritenuta estinta milioni di anni fa

1939 – Canto di Natale di Charles Dickens, viene letto alla radio per la prima volta (CBS radio)

1963 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film La spada nella roccia, 18º Classico Disney; è l’ultimo film animato Disney uscito prima della morte di Walt Disney

1973 – ARPANET si blocca quando a causa di un bug di programmazione, tutto il traffico di ARPANET viene smistato all’Università di Harvard, provocando un “congelamento” del server

1989 – Nicolae Ceaușescu, dittatore comunista della Romania, e la moglie Elena vengono condannati a morte per vari capi di imputazione con un processo sommario e giustiziati

1991 – Michail Gorbačëv rassegna le proprie dimissioni da presidente dell’URSS

1996 – Portopalo: nella notte fra il 25 e il 26 dicembre affonda un battello di immigrati che cercava di raggiungere le coste siciliane. Le vittime sono 283: si tratta della seconda più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Viene ricordata come la Strage di Natale

2016 – Un Tupolev Tu-154 russo diretto in Siria per il concerto di capodanno precipita nel Mar Nero causando la morte di tutti i componenti del Coro dell’Armata Rossa

La frase del giorno di Frate Indovino:

Nella grotta di Betlemme è nato il Bambinello tra il bue e l’asinello

Nati il 25 dicembre:

HUMPHREY BOGART

Attore statunitense

α 25 dicembre 1899 ω 14 gennaio 1957

ANNIE LENNOX

Cantante scozzese

α 25 dicembre 1954

Deceduti il 25 dicembre:

GIORGIO BOCCA

Giornalista e scrittore italiano

α 28 agosto 1920 ω 25 dicembre 2011

JAMES BROWN

Cantante statunitense

α 3 maggio 1933 ω 25 dicembre 2006

CHARLIE CHAPLIN

Attore inglese

α 16 aprile 1889 ω 25 dicembre 1977

DEAN MARTIN

Attore statunitense

α 7 giugno 1917 ω 25 dicembre 1995

GEORGE MICHAEL

Cantante inglese

α 25 giugno 1963 ω 25 dicembre 2016

JOAN MIRÓ

Artista spagnolo

α 20 aprile 1893 ω 25 dicembre 1983

GIORGIO STREHLER

Regista teatrale

α 14 agosto 1921 ω 25 dicembre 1997

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 19, 2025