L’Effemeride Pisana del 23 gennaio 2026

Venerdì 23 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:44 e tramonta alle 17:14, le ore di luce solare sono 9 e 30 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 332mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
Sant’Emerenziana, vergine e martire
Invocata contro il mal di stomaco, le malattie intestinali
Secondo un racconto della passione di sant’Agnese, Emerenziana era tra i fedeli che parteciparono ai funerali della giovane martire. Un’improvvisa aggressione da parte di pagani fanatici disperse i cristiani accorsi per accompagnare Agnese alla sepoltura. Emerenziana, invece di fuggire, apostrofò coraggiosamente gli assalitori, finendo però lapidata. I genitori di sant’Agnese ne seppellirono il corpo nei pressi, sui limiti della loro proprietà. Purtroppo il racconto non è attendibile. Gli unici elementi del racconto relativi a Emerenziana sono il nome della santa, il suo martirio, quale che ne sia stata la forma e la sua sepoltura nei pressi del sepolcro di sant’Agnese.
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale per il riciclo dei telefoni cellulari
Giorno del Macintosh
La citazione del giorno:
Ma dove troverò mai il tempo per non leggere tante cose? (Karl Kraus)
E’ accaduto il 23 gennaio nel mondo:
- 1368 – Zhu Yuanzhang sale al trono della Cina come imperatore Hongwu, dando inizio al dominio della dinastia Ming sulla Cina, che durerà per tre secoli
- 1556 – Terremoto dello Shaanxi: fra i più disastrosi terremoti della storia, con epicentro nella provincia dello Shaanxi in Cina; si stima abbia causato la morte di circa 830.000 persone
- 1789 – Il Georgetown College di Washington diventa il primo college cattolico degli Stati Uniti
- 1799 – Le truppe francesi entrano a Napoli, istituendo la Repubblica partenopea
- 1831 – Il Belgio adottata la sua attuale bandiera dopo aver ottenuto indipendenza dai Paesi Bassi nell’anno precedente
- 1896 – Wilhelm Conrad Röntgen esegue per dimostrazione la prima radiografia a raggi X della storia
- 1932 – Viene pubblicato il primo numero de La Settimana Enigmistica
- 1933 – Nasce l’Istituto per la Ricostruzione Industriale, con decreto regio, a capo del quale Benito Mussolini chiama Alberto Beneduce
- 1937 – A Mosca 17 importanti esponenti comunisti vengono processati con l’accusa di aver partecipato a un piano guidato da Leon Trotsky per rovesciare il regime di Iosif Stalin e assassinarne i capi
- 1941 – Charles Lindbergh testimonia davanti al Congresso degli Stati Uniti e raccomanda che gli USA negozino un patto di neutralità con la Germania nazista
- 1943 – Duke Ellington suona per la prima volta alla Carnegie Hall di New York
- 1950 – La Knesset approva una risoluzione che dichiara Gerusalemme capitale di Israele
- 1960 – Il batiscafo USS Trieste stabilisce un record di profondità quando scende a 10750 metri nell’Oceano Pacifico
- 1973 – Il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam
- 1976 – Sandro Munari su Lancia Stratos vince per la seconda volta consecutiva il Rally di Monte Carlo
- 1978 – La Svezia diventa la prima nazione a vietare gli spray che danneggiano lo strato di ozono che protegge la Terra
- 1986 – Vengono introdotti i primi musicisti nella Rock and Roll Hall of Fame: sono Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley
- 2001 – Gran Bretagna: la Camera dei Lord autorizza la clonazione di embrioni umani a fini terapeutici
- 2003 – Ultimo contatto riuscito con la sonda Pioneer 10, uno degli oggetti fabbricati dall’uomo più distanti dalla Terra
- 2012 – Nei calendari lunari asiatici inizia l’anno del dragone
- 2020 – Il governo cinese, a causa di una pandemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan, espandendo successivamente il provvedimento a quasi tutta la provincia dell’Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana per estensione e numero di persone coinvolte
La frase del giorno di Frate Indovino:
Piccolo ago scioglie stretto nodo
PATRICK DE GAYARDON
α 23 gennaio 1960 ω 13 aprile 1998
RUTGER HAUER
α 23 gennaio 1944 ω 19 luglio 2019
EDOUARD MANET
α 23 gennaio 1832 ω 30 aprile 1883
STENDHAL
α 23 gennaio 1783 ω 23 marzo 1842
Deceduti il 23 gennaio:
SALVADOR DALÍ
α 11 maggio 1904 ω 23 gennaio 1989
EDVARD MUNCH
α 12 dicembre 1863 ω 23 gennaio 1944
HELMUT NEWTON
α 31 ottobre 1920 ω 23 gennaio 2004
GIAMBATTISTA VICO
α 23 giugno 1668 ω 23 gennaio 1744
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/