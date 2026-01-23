L’Effemeride Pisana del 23 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:47 am• Pisa, Attualità, Cultura

Venerdì 23 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:44 e tramonta alle 17:14, le ore di luce solare sono 9 e 30 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 332mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Sant’Emerenziana, vergine e martire

Invocata contro il mal di stomaco, le malattie intestinali

Secondo un racconto della passione di sant’Agnese, Emerenziana era tra i fedeli che parteciparono ai funerali della giovane martire. Un’improvvisa aggressione da parte di pagani fanatici disperse i cristiani accorsi per accompagnare Agnese alla sepoltura. Emerenziana, invece di fuggire, apostrofò coraggiosamente gli assalitori, finendo però lapidata. I genitori di sant’Agnese ne seppellirono il corpo nei pressi, sui limiti della loro proprietà. Purtroppo il racconto non è attendibile. Gli unici elementi del racconto relativi a Emerenziana sono il nome della santa, il suo martirio, quale che ne sia stata la forma e la sua sepoltura nei pressi del sepolcro di sant’Agnese.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale per il riciclo dei telefoni cellulari

Giorno del Macintosh

La citazione del giorno:

Ma dove troverò mai il tempo per non leggere tante cose? (Karl Kraus)

E’ accaduto il 23 gennaio nel mondo:

1368 – Zhu Yuanzhang sale al trono della Cina come imperatore Hongwu, dando inizio al dominio della dinastia Ming sulla Cina, che durerà per tre secoli

1556 – Terremoto dello Shaanxi: fra i più disastrosi terremoti della storia, con epicentro nella provincia dello Shaanxi in Cina; si stima abbia causato la morte di circa 830.000 persone

1789 – Il Georgetown College di Washington diventa il primo college cattolico degli Stati Uniti

1799 – Le truppe francesi entrano a Napoli, istituendo la Repubblica partenopea

1831 – Il Belgio adottata la sua attuale bandiera dopo aver ottenuto indipendenza dai Paesi Bassi nell’anno precedente

1896 – Wilhelm Conrad Röntgen esegue per dimostrazione la prima radiografia a raggi X della storia

1932 – Viene pubblicato il primo numero de La Settimana Enigmistica

1933 – Nasce l’Istituto per la Ricostruzione Industriale, con decreto regio, a capo del quale Benito Mussolini chiama Alberto Beneduce

1937 – A Mosca 17 importanti esponenti comunisti vengono processati con l’accusa di aver partecipato a un piano guidato da Leon Trotsky per rovesciare il regime di Iosif Stalin e assassinarne i capi

1941 – Charles Lindbergh testimonia davanti al Congresso degli Stati Uniti e raccomanda che gli USA negozino un patto di neutralità con la Germania nazista

1943 – Duke Ellington suona per la prima volta alla Carnegie Hall di New York

1950 – La Knesset approva una risoluzione che dichiara Gerusalemme capitale di Israele

1960 – Il batiscafo USS Trieste stabilisce un record di profondità quando scende a 10750 metri nell’Oceano Pacifico

1973 – Il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam

1976 – Sandro Munari su Lancia Stratos vince per la seconda volta consecutiva il Rally di Monte Carlo

1978 – La Svezia diventa la prima nazione a vietare gli spray che danneggiano lo strato di ozono che protegge la Terra

1986 – Vengono introdotti i primi musicisti nella Rock and Roll Hall of Fame: sono Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley

2001 – Gran Bretagna: la Camera dei Lord autorizza la clonazione di embrioni umani a fini terapeutici

2003 – Ultimo contatto riuscito con la sonda Pioneer 10, uno degli oggetti fabbricati dall’uomo più distanti dalla Terra

2012 – Nei calendari lunari asiatici inizia l’anno del dragone

2020 – Il governo cinese, a causa di una pandemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan, espandendo successivamente il provvedimento a quasi tutta la provincia dell’Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana per estensione e numero di persone coinvolte

La frase del giorno di Frate Indovino:

Piccolo ago scioglie stretto nodo



Nati il 23 gennaio:

PATRICK DE GAYARDON

Paracadutista francese

α 23 gennaio 1960 ω 13 aprile 1998

RUTGER HAUER

Attore olandese

α 23 gennaio 1944 ω 19 luglio 2019

EDOUARD MANET

Pittore francese

α 23 gennaio 1832 ω 30 aprile 1883

STENDHAL

Scrittore francese

α 23 gennaio 1783 ω 23 marzo 1842

Deceduti il 23 gennaio:

SALVADOR DALÍ

Pittore spagnolo

α 11 maggio 1904 ω 23 gennaio 1989

EDVARD MUNCH

Pittore norvegese

α 12 dicembre 1863 ω 23 gennaio 1944

HELMUT NEWTON

Fotografo tedesco

α 31 ottobre 1920 ω 23 gennaio 2004

GIAMBATTISTA VICO

Filosofo italiano

α 23 giugno 1668 ω 23 gennaio 1744

