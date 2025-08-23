L’Effemeride Pisana del 23 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:59 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 23 agosto 2025, il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 20:11, le ore di luce solare sono 13 e 41 minuti

Sarà Luna nuova alle 21:12:27. Il nostro satellite in quel momento disterà dalla Terra 379.121 km.

Oggi è il 185mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata internazionale di commemorazione della tratta della schiavi e della sua abolizione

Giornata della liberazione della Romania

Santo del giorno:

Santa Rosa da Lima vergine

Protettrice dei fioristi, dei giardinieri e degli sposi

Patrona di Lima, Perù, America Latina e Filippine

Invocata in caso di ferite, febbre, mal di stomaco, contro le eruzioni vulcaniche ed in caso di litigi in famiglia

Lima, Perù, 1586 – 24 agosto 1617

Nacque a Lima il 20 aprile 1586, decima di tredici figli. Il suo nome di battesimo era Isabella. Era figlia di una nobile famiglia, di origine spagnola. Quando la sua famiglia subì un tracollo finanziario Rosa si rimboccò le maniche e aiutò in casa anche nei lavori materiali. Sin da piccola aspirò a consacrarsi a Dio nella vita claustrale, ma rimase «vergine nel mondo». Il suo modello di vita fu santa Caterina da Siena. Come lei, vestì l’abito del Terz’ordine domenicano, a vent’anni. Allestì nella casa materna una sorta di ricovero per i bisognosi, dove prestava assistenza ai bambini ed agli anziani abbandonati, soprattutto a quelli di origine india. Dal 1609 si richiuse in una cella di appena due metri quadrati, costruita nel giardino della casa materna, dalla quale usciva solo per la funzione religiosa, dove trascorreva gran parte delle sue giornate a pregare ed in stretta unione con il Signore. Ebbe visioni mistiche. Nel 1614 fu obbligata a trasferirsi nell’abitazione della nobile Maria de Ezategui, dove morì, straziata dalle privazioni, tre anni dopo. Era il 24 agosto 1617, festa di S. Bartolomeo.

E’ accaduto il 23 agosto:

1305 – Esecuzione di William Wallace

1797 – La città di Perasto in Dalmazia, terra della Serenissima, esegue il suo ultimo ammainabandiera: è l’ultima terra veneta ad arrendersi ai francesi

1839 – L’Impero britannico conquista Hong Kong per trasformarla come quartier generale nella campagna contro la Dinastia Qing

1913 – Inaugurazione della statua della Sirenetta di Edvard Eriksen a Copenaghen

1914 – Il Giappone dichiara guerra alla Germania e bombarda Qingdao in Cina

1924 – La distanza fra la Terra e Marte è la più corta dal X secolo

1927 – Nonostante le proteste popolari internazionali, le campagne morali degli intellettuali e le richieste formali di grazia da parte dell’Italia, vengono giustiziati nella prigione statale di Charlestown a Boston dopo un processo farsa gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti

1939 – Germania e Unione Sovietica firmano un patto di non-aggressione, il Patto Molotov-Ribbentrop; in un’aggiunta segreta al patto, Paesi baltici, Finlandia e Polonia vengono spartiti fra le due nazioni

1940 – I tedeschi iniziano il bombardamento di Londra

1942 – La Luftwaffe bombarda Stalingrado: inizia la fase più drammatica della battaglia di Stalingrado

1962 – Primo collegamento televisivo in diretta fra l’America e l’Europa, tramite il satellite Telstar

1966 – Il Lunar Orbiter 1 scatta le prime fotografie della Terra da un’orbita attorno alla Luna

1973 – Viene lanciato il satellite per telecomunicazioni Intelsat

1989 – Ungheria: con l’apertura della frontiera con l’Austria e il successivo esodo di tedeschi della Germania Est inizia il processo che porterà alla caduta del Muro di Berlino

1989 – Rivoluzione cantante: due milioni di persone provenienti da Estonia, Lettonia e Lituania si dispongono sulla strada Vilnius-Tallinn, tenendosi per mano (Via Baltica)

1990 – L’Armenia dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica

1990 – Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro riunificazione per il 3 ottobre

2008 – Odd M. Strindmo, collaborando al progetto GIMPS, scopre l’allora più alto numero primo di Mersenne (superato da un altro numero primo di Mersenne scoperto nel gennaio 2016): M 43112609

2023 – L’India completa con successo l’allunaggio con la sonda Chandrayaan-3 diventando il quarto paese al mondo a riuscire nell’intento

Nati il 23 agosto:

DEMETRIO ALBERTINI

Dirigente sportivo, ex calciatore

α 23 agosto 1971

ALEX BRITTI

Cantautore e musicista italiano

α 23 agosto 1968

KOBE BRYANT

Atleta, campione di pallacanestro statunitense

α 23 agosto 1978 ω 26 gennaio 2020

GENE KELLY

Attore e ballerino statunitense

α 23 agosto 1912 ω 2 febbraio 1996

LUIGI XVI DI FRANCIA

Monarca francese

α 23 agosto 1754 ω 21 gennaio 1793

GIUSEPPE MEAZZA

Calciatore italiano

α 23 agosto 1910 ω 21 agosto 1979

RITA PAVONE

Cantante italiana

α 23 agosto 1945

RIVER PHOENIX

Attore statunitense

α 23 agosto 1970 ω 31 ottobre 1993

ANDREA PUCCI

Comico, cabarettista, attore e conduttore tv italiano

α 23 agosto 1956

ROCKY ROBERTS

Cantante statunitense

α 23 agosto 1941 ω 14 gennaio 2005

GIOVANNI VERNIA

Comico italiano

α 23 agosto 1973

Deceduti il 23 agosto:

RODOLFO VALENTINO

Attore italiano

α 6 maggio 1895 ω 23 agosto 1926

