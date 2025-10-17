L’Effemeride Pisana del 17 ottobre 2025

di Leonardo Miraglia
Venerdì 17 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:33 e tramonta alle 18:33, le ore di luce solare sono 11 e 0 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 240mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà
Giornata mondiale di consapevolezza dei traumi
Santo del giorno:
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
Fu il terzo vescovo di Antiochia, in Siria, città che fu la terza metropoli del mondo antico – dopo Roma e Alessandria d’Egitto – e di cui san Pietro stesso era stato il primo vescovo. Non era cittadino romano, e pare che non fosse nato cristiano, convertendosi in età non più giovanissima. Mentre era vescovo ad Antiochia, l’Imperatore Traiano dette inizio alla sua persecuzione. Arrestato e condannato, Ignazio fu condotto, in catene, da Antiochia a Roma dove si allestivano feste in onore dell’Imperatore e i cristiani dovevano servire da spettacolo, nel circo, sbranati dalle belve. Durante il viaggio da Antiochia a Roma, Ignazio scrisse sette lettere, in cui raccomandava di fuggire il peccato, di guardarsi dagli errori degli gnostici, di mantenere l’unità della Chiesa. Di un’altra cosa poi si raccomandava, soprattutto ai cristiani di Roma: di non intervenire in suo favore e di non salvarlo dal martirio. Nell’anno 107 fu dunque sbranato dalle belve verso le quali dimostrò grande tenerezza. “Accarezzatele” scriveva, “affinché siano la mia tomba e non faccian restare nulla del mio corpo, e i miei funerali non siano a carico di nessuno”.
Onomastici del giorno:
Eloisa, Ignazio, Margherita, Marisa, Rodolfo
E’ accaduto il 17 ottobre:
- 743 – Reconquista: vittoria cruciale di Carlo Martello nella battaglia di Poitiers, definitivamente scongiurata l’avanzata di Al-Andalus a nord dei Pirenei
- 1849 – Muore alle due del mattino a Parigi il compositore Fryderyk Chopin
- 1860 – Prima edizione del The Open Championship di golf
- 1888 – Thomas Edison presenta richiesta di brevetto per il fonografo ottico (il primo cinema)
- 1917 – Prima guerra mondiale: primo bombardamento britannico della Germania
- 1931 – Al Capone viene condannato per evasione fiscale
- 1933 – Albert Einstein scappa dalla Germania nazista e si sposta negli USA
- 1941 – Per la prima volta nel corso della seconda guerra mondiale, un sottomarino tedesco attacca una nave americana
- 1942 – La sera del 17 ottobre 1942 a Poloj, in Croazia, si ha l’ultima carica di cavalleria da parte delle forze armate italiane: il Reggimento “Cavalleggeri di Alessandria” carica un gruppo di partigiani iugoslavi
- 1945 – Una manifestazione popolare, richiamerà al governo di fatto di Farrell , la liberazione di Juan Domingo Perón e la chiamata a elezioni democratiche nell’Argentina
- 1956 – Viene disputata la partita di scacchi del secolo tra Bobby Fischer e Donald Byrne
- 1958 – Inizia la costruzione del sottomarino nucleare sovietico K-19
- 1961 – Viene varato il sommergibile sovietico K-19
- 1967 – Muore Pu Yi, ultimo imperatore cinese
- 1973 – I paesi dell’OPEC iniziano un embargo del petrolio contro alcune nazioni occidentali ritenute responsabili di aver aiutato Israele nella sua guerra del Kippur contro la Siria
- 1989 – Il terremoto di Loma Prieta (magnitudo 7,1) colpisce l’area della Baia di San Francisco
- 2011 – La cometa Elenin transita molto vicino alla Terra
La frase di oggi di Frate Indovino:
Il lettore intelligente viaggia il mondo con la mente
GIORGIO AMBROSOLI
Avvocato italiano, vittima di mafia
α 17 ottobre 1933 ω 11 luglio 1979
CANALETTO
α 17 ottobre 1697 ω 19 aprile 1768
PHILIPPE DAVERIO
Critico d’arte, giornalista, conduttore tv e docente francese
α 17 ottobre 1949 ω 2 settembre 2020
GIOVANNI PAOLO I
Pontefice italiano della Chiesa cattolica
α 17 ottobre 1912 ω 28 settembre 1978
RITA HAYWORTH
α 17 ottobre 1918 ω 14 maggio 1987
FERDINANDO MAGELLANO
Esploratore e navigatore portoghese
α 17 ottobre 1480 ω 27 aprile 1521
ARTHUR MILLER
α 17 ottobre 1915 ω 11 febbraio 2005
FRYDERYK CHOPIN
α 22 febbraio 1810 ω 17 ottobre 1849
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/