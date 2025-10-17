L’Effemeride Pisana del 17 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:51 am• Attualità, Cultura, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Venerdì 17 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:33 e tramonta alle 18:33, le ore di luce solare sono 11 e 0 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 240mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà

Giornata mondiale di consapevolezza dei traumi

Santo del giorno:

Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire

Fu il terzo vescovo di Antiochia, in Siria, città che fu la terza metropoli del mondo antico – dopo Roma e Alessandria d’Egitto – e di cui san Pietro stesso era stato il primo vescovo. Non era cittadino romano, e pare che non fosse nato cristiano, convertendosi in età non più giovanissima. Mentre era vescovo ad Antiochia, l’Imperatore Traiano dette inizio alla sua persecuzione. Arrestato e condannato, Ignazio fu condotto, in catene, da Antiochia a Roma dove si allestivano feste in onore dell’Imperatore e i cristiani dovevano servire da spettacolo, nel circo, sbranati dalle belve. Durante il viaggio da Antiochia a Roma, Ignazio scrisse sette lettere, in cui raccomandava di fuggire il peccato, di guardarsi dagli errori degli gnostici, di mantenere l’unità della Chiesa. Di un’altra cosa poi si raccomandava, soprattutto ai cristiani di Roma: di non intervenire in suo favore e di non salvarlo dal martirio. Nell’anno 107 fu dunque sbranato dalle belve verso le quali dimostrò grande tenerezza. “Accarezzatele” scriveva, “affinché siano la mia tomba e non faccian restare nulla del mio corpo, e i miei funerali non siano a carico di nessuno”.

Onomastici del giorno:

Eloisa, Ignazio, Margherita, Marisa, Rodolfo

E’ accaduto il 17 ottobre:

743 – Reconquista: vittoria cruciale di Carlo Martello nella battaglia di Poitiers, definitivamente scongiurata l’avanzata di Al-Andalus a nord dei Pirenei

1849 – Muore alle due del mattino a Parigi il compositore Fryderyk Chopin

1860 – Prima edizione del The Open Championship di golf

1888 – Thomas Edison presenta richiesta di brevetto per il fonografo ottico (il primo cinema)

1917 – Prima guerra mondiale: primo bombardamento britannico della Germania

1931 – Al Capone viene condannato per evasione fiscale

1933 – Albert Einstein scappa dalla Germania nazista e si sposta negli USA

1941 – Per la prima volta nel corso della seconda guerra mondiale, un sottomarino tedesco attacca una nave americana

1942 – La sera del 17 ottobre 1942 a Poloj, in Croazia, si ha l’ultima carica di cavalleria da parte delle forze armate italiane: il Reggimento “Cavalleggeri di Alessandria” carica un gruppo di partigiani iugoslavi

1945 – Una manifestazione popolare, richiamerà al governo di fatto di Farrell , la liberazione di Juan Domingo Perón e la chiamata a elezioni democratiche nell’Argentina

1956 – Viene disputata la partita di scacchi del secolo tra Bobby Fischer e Donald Byrne

1958 – Inizia la costruzione del sottomarino nucleare sovietico K-19

1961 – Viene varato il sommergibile sovietico K-19

1967 – Muore Pu Yi, ultimo imperatore cinese

1973 – I paesi dell’OPEC iniziano un embargo del petrolio contro alcune nazioni occidentali ritenute responsabili di aver aiutato Israele nella sua guerra del Kippur contro la Siria

1989 – Il terremoto di Loma Prieta (magnitudo 7,1) colpisce l’area della Baia di San Francisco

2011 – La cometa Elenin transita molto vicino alla Terra

La frase di oggi di Frate Indovino:

Il lettore intelligente viaggia il mondo con la mente

Nati il 17 ottobre:

GIORGIO AMBROSOLI

Avvocato italiano, vittima di mafia

α 17 ottobre 1933 ω 11 luglio 1979

CANALETTO

Pittore veneziano

α 17 ottobre 1697 ω 19 aprile 1768

PHILIPPE DAVERIO

Critico d’arte, giornalista, conduttore tv e docente francese

α 17 ottobre 1949 ω 2 settembre 2020

GIOVANNI PAOLO I

Pontefice italiano della Chiesa cattolica

α 17 ottobre 1912 ω 28 settembre 1978

RITA HAYWORTH

Attrice statunitense

α 17 ottobre 1918 ω 14 maggio 1987

FERDINANDO MAGELLANO

Esploratore e navigatore portoghese

α 17 ottobre 1480 ω 27 aprile 1521

ARTHUR MILLER

Drammaturgo statunitense

α 17 ottobre 1915 ω 11 febbraio 2005

Deceduti il 17 ottobre:

FRYDERYK CHOPIN

Compositore polacco

α 22 febbraio 1810 ω 17 ottobre 1849

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Ottobre 16, 2025