L’Effemeride Pisana del 12 febbraio 2026

Giovedì 12 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:24 e tramonta alle 17:39, le ore di luce solare sono 10 e 12 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 351mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Ludano di Scozia, pellegrino

Poco si sa di questo santo, ma la tradizione lo vuole figlio di Itiboldo, un duca scozzese, uno dei capi degli Scoti. Dopo aver ereditato i beni paterni, Ludano decise di usarli per compiere il desiderio di mettersi sulle vie d’Europa per raggiungere Gerusalemme. Così fece, ma sulla via del ritorno, attorno al 1202, morì di freddo sotto un albero, nei pressi di Nordhouse, lungo il fiume Ill, in Alsazia. Lì, pochi chilometri a sud di Strasburgo, venne trovato: dentro la sua borsa portava un rotolo in cui c’era scritto il suo nome e quello di suo padre. Un breve testo in cui Ludano diceva di essere “nato cristiano” e diventato pellegrino per amore di Dio. Venne sepolto nella vicina chiesa di Scheerkirche.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale per la prevenzione dell’estremismo violento, anche quando favorisce il fenomeno del terrorismo

Giornata mondiale contro l’utilizzo di bambini soldato

Darwin day

La citazione del giorno:

La scienza è un cerchio chiuso su se stesso, un cerchio di cerchi. (Hegel)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

La scuola è come uno scherzo è bella quando dura poco.

Questa non la sapevo:

A Gedda, in Arabia Saudita, alle donne è vietato per legge l’uso delle piscine degli alberghi

E’ accaduto il 12 febbraio nel mondo:

1892 – Il giorno del compleanno dell’ex presidente statunitense Abraham Lincoln viene dichiarata festa nazionale negli Stati Uniti;

1912 – L’ultimo imperatore cinese, Xuantong (Pu Yi), abdica in favore della repubblica, ponendo fine alla millenaria monarchia cinese

1915 – A Washington viene posata la prima pietra del Lincoln Memorial

1918 – Il sommergibile F7 al comando di Mario Falangola affonda presso lo Scoglio di Guizza, nel Mar Adriatico, il piroscafo austro-ungarico Pelagosa

– 1924 – Calvin Coolidge diventa il primo presidente statunitense a tenere un discorso per radio

1941 – Benito Mussolini invita a Bordighera il Caudillo Francisco Franco e tenta di indurre la Spagna ad allearsi con l’Asse

1944 – Il piroscafo Oria, con a bordo circa 4200 soldati italiani prigionieri dei nazisti, naufraga nei pressi dell’isola di Patroklou in Grecia; si salvano in 37

1947 – Sui monti Sichotė-Alin’ cade un grande meteorite

1974 – Lo scrittore Aleksandr Solženicyn viene deportato dall’Unione Sovietica in Germania Ovest e si ritrova revocata la cittadinanza sovietica

1980 – A Roma viene assassinato Vittorio Bachelet dalle Brigate Rosse

1994 – Si aprono i XVII Giochi olimpici invernali a Lillehammer, Norvegia

2002 – Inizia il processo dell’ex presidente jugoslavo Slobodan Milošević davanti al Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra dell’Aia

2010 – Iniziano i XXI Giochi olimpici invernali a Vancouver, in Canada

2016 Papa Francesco e il patriarca di Mosca Cirillo I si incontrano a L’Avana segnando così il primo ritrovo fra i leader della Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa russa dal Grande Scisma del 1054

2019 – L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia assume ufficialmente il nuovo nome di Macedonia del Nord

La frase di oggi di Frate Indovino:

Per scorda’ le miserie de ‘sto monno la mijore medicina è sempre er sonno

Nati il 12 febbraio:

CHARLES DARWIN

Scienziato e naturalista inglese

α 12 febbraio 1809 ω 19 aprile 1882

ABRAHAM LINCOLN

16° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 12 febbraio 1809 ω 15 aprile 1865

Deceduti il 12 febbraio:

AUGUSTE ESCOFFIER

Cuoco francese

α 28 ottobre 1846 ω 12 febbraio 1935

AL JARREAU

Cantante statunitense

α 12 marzo 1940 ω 12 febbraio 2017

IMMANUEL KANT

Filosofo tedesco

α 22 aprile 1724 ω 12 febbraio 1804

CHARLES M. SCHULZ

Fumettista statunitense, padre dei Peanuts, Snoopy e Charlie Brown

α 26 novembre 1922 ω 12 febbraio 2000

ELIO VITTORINI

Scrittore italiano

α 23 luglio 1908 ω 12 febbraio 1966

