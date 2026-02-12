L’Effemeride Pisana del 12 febbraio 2026

Giovedì 12 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:24 e tramonta alle 17:39, le ore di luce solare sono 10 e 12 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 351mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Ludano di Scozia, pellegrino
Poco si sa di questo santo, ma la tradizione lo vuole figlio di Itiboldo, un duca scozzese, uno dei capi degli Scoti. Dopo aver ereditato i beni paterni, Ludano decise di usarli per compiere il desiderio di mettersi sulle vie d’Europa per raggiungere Gerusalemme. Così fece, ma sulla via del ritorno, attorno al 1202, morì di freddo sotto un albero, nei pressi di Nordhouse, lungo il fiume Ill, in Alsazia. Lì, pochi chilometri a sud di Strasburgo, venne trovato: dentro la sua borsa portava un rotolo in cui c’era scritto il suo nome e quello di suo padre. Un breve testo in cui Ludano diceva di essere “nato cristiano” e diventato pellegrino per amore di Dio. Venne sepolto nella vicina chiesa di Scheerkirche.
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale per la prevenzione dell’estremismo violento, anche quando favorisce il fenomeno del terrorismo
Giornata mondiale contro l’utilizzo di bambini soldato
Darwin day
La citazione del giorno:
La scienza è un cerchio chiuso su se stesso, un cerchio di cerchi. (Hegel)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
La scuola è come uno scherzo è bella quando dura poco.
Questa non la sapevo:
A Gedda, in Arabia Saudita, alle donne è vietato per legge l’uso delle piscine degli alberghi
E’ accaduto il 12 febbraio nel mondo:
- 1892 – Il giorno del compleanno dell’ex presidente statunitense Abraham Lincoln viene dichiarata festa nazionale negli Stati Uniti;
- 1912 – L’ultimo imperatore cinese, Xuantong (Pu Yi), abdica in favore della repubblica, ponendo fine alla millenaria monarchia cinese
- 1915 – A Washington viene posata la prima pietra del Lincoln Memorial
- 1918 – Il sommergibile F7 al comando di Mario Falangola affonda presso lo Scoglio di Guizza, nel Mar Adriatico, il piroscafo austro-ungarico Pelagosa
- 1924 – Calvin Coolidge diventa il primo presidente statunitense a tenere un discorso per radio
- 1941 – Benito Mussolini invita a Bordighera il Caudillo Francisco Franco e tenta di indurre la Spagna ad allearsi con l’Asse
- 1944 – Il piroscafo Oria, con a bordo circa 4200 soldati italiani prigionieri dei nazisti, naufraga nei pressi dell’isola di Patroklou in Grecia; si salvano in 37
- 1947 – Sui monti Sichotė-Alin’ cade un grande meteorite
- 1974 – Lo scrittore Aleksandr Solženicyn viene deportato dall’Unione Sovietica in Germania Ovest e si ritrova revocata la cittadinanza sovietica
- 1980 – A Roma viene assassinato Vittorio Bachelet dalle Brigate Rosse
- 1994 – Si aprono i XVII Giochi olimpici invernali a Lillehammer, Norvegia
- 2002 – Inizia il processo dell’ex presidente jugoslavo Slobodan Milošević davanti al Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra dell’Aia
- 2010 – Iniziano i XXI Giochi olimpici invernali a Vancouver, in Canada
- 2016
- Papa Francesco e il patriarca di Mosca Cirillo I si incontrano a L’Avana segnando così il primo ritrovo fra i leader della Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa russa dal Grande Scisma del 1054
- 2019 – L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia assume ufficialmente il nuovo nome di Macedonia del Nord
La frase di oggi di Frate Indovino:
Per scorda’ le miserie de ‘sto monno la mijore medicina è sempre er sonno
CHARLES DARWIN
Scienziato e naturalista inglese
α 12 febbraio 1809 ω 19 aprile 1882
ABRAHAM LINCOLN
16° Presidente degli Stati Uniti d’America
α 12 febbraio 1809 ω 15 aprile 1865
AUGUSTE ESCOFFIER
α 28 ottobre 1846 ω 12 febbraio 1935
AL JARREAU
α 12 marzo 1940 ω 12 febbraio 2017
IMMANUEL KANT
α 22 aprile 1724 ω 12 febbraio 1804
CHARLES M. SCHULZ
Fumettista statunitense, padre dei Peanuts, Snoopy e Charlie Brown
α 26 novembre 1922 ω 12 febbraio 2000
ELIO VITTORINI
α 23 luglio 1908 ω 12 febbraio 1966
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” (Ed. Millelire Stampa Alternativa)
Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi)
Per La citazione del giorno fonte “Dizionario delle citazioni” (Ed. Vallardi)