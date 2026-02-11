Bonus anziani 2025: pubblicato l’elenco dei beneficiari

Written by admin• 4:11 pm• Pisa, Attualità

PISA – Sono 240 i cittadini ammessi al “Bonus anziani 2025”, il contributo promosso dal Comune di Pisa a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti sul territorio comunale. L’elenco definitivo dei beneficiari è disponibile online sul sito istituzionale.

Su 257 domande presentate, 240 sono state accolte, mentre 17 sono state escluse per mancanza dei requisiti. Il contributo è destinato ai residenti over 65 con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104 e con ISEE non superiore a 25.000 euro.

Ogni beneficiario riceverà 1.924 euro, utilizzabili presso gli esercizi convenzionati per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (con esclusione di bevande alcoliche), prodotti farmaceutici, spese mediche e visite specialistiche. Eventuali risorse residue saranno redistribuite, consentendo di aumentare il contributo fino a un massimo di 2.400 euro a persona.

“È una grande soddisfazione – dichiara l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno – aver garantito un aiuto economico significativo a tante persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie. Abbiamo inoltre incrementato le risorse di 50 mila euro, per un totale di 460 mila euro, così da esaurire completamente la graduatoria e sostenere tutti gli aventi diritto”.

Last modified: Febbraio 11, 2026