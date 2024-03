L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 9:55 am• Pisa, Cultura, Tutti

Il santo del giorno:

San Nicola di Flüe Padre di famiglia, eremita

Flueli, Svizzera, 1417 – Sachseln, Svizzera, 21 marzo 1487

Patrono della Svizzera

Martirologio Romano: Sul dirupo montano di Ranft presso Sachseln in Svizzera, san Nicola di Flüe, chiamato da divina ispirazione a più grandi opere, lasciati la moglie e dieci figli, si ritirò tra i monti a condurre vita eremitica; celebre per lo stretto rigore di penitenza e il disprezzo del mondo, una sola volta uscì dalla sua piccola cella, sotto la minaccia di una guerra civile, per riconciliare con una breve esortazione le parti avverse.

Significato del nome:

Nicola: vincitore del popolo, dal greco

L’alba è alle 6:19

Il tramonto è alle 18:31

Le celebrazioni di oggi:

Giornata Mondiale dei Ghiacciai

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale

Giornata Internazionale delle Foreste

Giornata Mondiale della Poesia

Giornata Internazionale del Nowruz: La parola Nowruz (Novruz, Navruz, Nooruz, Nevruz, Nauryz), significa nuovo giorno; la sua ortografia e pronuncia possono variare in base al paese. Nowruz segna il primo giorno di primavera e si celebra il giorno dell’equinozio di primavera astronomico, che di solito cade il 21 marzo.

Giornata Mondiale per la Sindrome di Down

E’ accaduto il 21 marzo:

1849 – Durante la prima guerra d’indipendenza italiana ha luogo la battaglia della Sforzesca

1871 – Otto von Bismarck diventa cancelliere del Reich

1910 – Viene formalizzata la nascita della Serenissima Gran Loggia d’Italia-Comunione di Piazza del Gesù dalla scissione con il Grande Oriente d’Italia operata dal sovrano Saverio Fera, avvenuta l’8 luglio 1908

1918 – Prima guerra mondiale: inizia l’Offensiva di primavera conosciuta anche come Kaiserschlacht (in italiano “battaglia per l’Imperatore”)

1933 – Dachau, il primo Campo di concentramento nazista viene completato

1935 – La Persia viene rinominata Iran

1945 – Seconda guerra mondiale: intervento delle truppe inglesi a Mandalay, Burma

1952 – Alan Freed presenta il primo concerto di rock and roll a Cleveland, Ohio

1960 – Apartheid: Massacro di Sharpeville, Sudafrica: la polizia apre il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone 180

1963 – Chiude il penitenziario federale USA di Alcatraz situato su un’isola della Baia di San Francisco

1965 – Programma Ranger: la NASA lancia il Ranger 9

1980 – Il presidente statunitense Jimmy Carter annuncia il boicottaggio degli Stati Uniti ai XXII° Giochi olimpici di Mosca in segno di protesta contro l’invasione sovietica in Afghanistan

1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones diventano i primi circumnavigatori della Terra in pallone aerostatico

2006 – Viene fondato Twitter

2010 – Viene approvata la riforma del sistema sanitario statunitense (Obamacare) ideata da Barack Obama

Nati il 21 marzo:

Paolo Belli

Cantante italiano

21 marzo 1962

Timothy Dalton

Attore britannico

21 marzo 1946

Gianfranco Funari

Conduttore tv italiano

21 marzo 1932 – 12 luglio 2008

Francesco Lollobrigida

Politico italiano

21 marzo 1972

Sant’Angela Merici

Santa cattolica italiana

21 marzo 1474 – 27 gennaio 1540

Alda Merini

Poetessa italiana

21 marzo 1931 – 1 novembre 2009

Franco Mussida

Chitarrista e compositore italiano, componente della PFM

21 marzo 1947

Gary Oldman

Attore inglese

21 marzo 1958

Ronaldinho

Calciatore brasiliano

21 marzo 1980

Ayrton Senna

Pilota F1 brasiliano

21 marzo 1960 – 1 maggio 1994

Alena Seredova

Modella e attrice ceca

α 21 marzo 1978

Tullio Solenghi

Attore e comico italiano

21 marzo 1948

Luigi Tenco

Cantautore italiano

21 marzo 1938 – 27 gennaio 1967

Il proverbio del 21 marzo:

Tanta nebbia di Marzo, tanti temporali d’estate



