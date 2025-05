L’Effemeride Pisana

Written by Leonardo Miraglia• 11:48 am• Attualità, Pisa

Oggi, lunedì 19 maggio 2025, il sole sorge alle 5:48 e tramonta alle 20:40.

Giornata mondiale del Fair Play

Giornata mondiale del whisky

Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali

55esimo anniversario della creazione dei Barbapapà

Il santo del giorno:

San Celestino V – Pietro di Morrone Eremita e Papa (Papa dal 29/08/1294 al 13/12/1294)

Isernia, 1215 – Rovva di Fumone, Frosinone, 19 maggio 1296

Pietro da Morrone, sacerdote, condusse vita eremitica. Diede vita all’Ordine dei “Fratelli dello Spirito Santo” (denominati poi “Celestini “), approvato da Urbano IV, e fondò vari eremi. Eletto papa quasi ottantenne, dopo due anni di conclave, prese il nome di Celestino V e, uomo santo e pio, si trovò di fronte ad interessi politici ed economici e a ingerenze anche di Carlo d’Angiò. Accortosi delle manovre legate alla sua persona, rinunziò alla carica, morendo poco dopo in isolamento coatto nel castello di Fumone. Giudicato severamente da Dante come “colui che per viltade fece il gran rifiuto“, oggi si parla di lui come di un uomo di straordinaria fede e forza d’animo, esempio eroico di umiltà e di buon senso.

Patrono di Isernia

Compatrono de L’Aquila, di Ferentino, di Urbino e del Molise

Etimologia: Celestino = venuto dal cielo, dal latino

E’ accaduto il 19 maggio:

1536 – Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII d’Inghilterra, viene decapitata con l’accusa di adulterio

1568 – La regina Elisabetta I d’Inghilterra fa arrestare Maria Stuarda, regina di Scozia

1944 – Strage del Turchino: le SS uccidono per rappresaglia 59 civili

1961 – Programma Venera: il Venera 1 diventa il primo manufatto a oltrepassare un altro pianeta, superando Venere; la sonda aveva comunque perso contatto con la Terra un mese prima e dunque non mandò indietro alcun dato

1962 – Accompagnata al pianoforte dal jazzista Hank Jones e indossando solo un abito apparentemente trasparente ricoperto da 2500 strass cucitole direttamente addosso, Marilyn Monroe canta Happy Birthday, Mr. President al grande evento di beneficenza organizzato per festeggiare il 45º compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy

1971 – Programma sonda marziana: il Mars 2 viene lanciato dall’Unione Sovietica

1995 – Balamurali Ambati si laurea in medicina alla Mount Sinai School of Medicine all’età di soli 17 anni, diventando il medico più giovane di tutti i tempi

1999 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28,5 milioni di dollari

Nati il 17 aprile:

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Militare e statista turco, fondatore e 1° presidente della Repubblica Turca

α 19 maggio 1881 ω 10 novembre 1938

LIVIO BERRUTI

Atleta italiano, campione olimpico

α 19 maggio 1939

PAUL CAYARD

Velista statunitense

α 19 maggio 1959

JULIUS EVOLA

Filosofo, pittore, poeta e scrittore italiano

α 19 maggio 1898 ω 11 giugno 1974

JOHANN GOTTLIEB FICHTE

Filosofo tedesco

α 19 maggio 1762 ω 27 gennaio 1814

HO CHI MINH Rivoluzionario e leader politico vietnamita α 19 maggio 1890 ω 3 settembre 1969

ANDREA PIRLO

Allenatore ed ex calciatore italiano

α 19 maggio 1979

MICHELE PLACIDO

Attore e regista italiano

α 19 maggio 1946

POL POT

Politico, rivoluzionario e dittatore cambogiano

α 19 maggio 1925 ω 15 aprile 1998

JOEY RAMONE

Cantante e musicista rock statunitense

α 19 maggio 1951 ω 15 aprile 2001

PETE TOWNSHEND

Musicista inglese, The Who

α 19 maggio 1945

VARENNE

Campione ippico

α 19 maggio 1995

MALCOLM X

Politico statunitense

α 19 maggio 1925 ω 21 febbraio 1965

Deceduti il 19 maggio:

NATHANIEL HAWTHORNE

Scrittore statunitense

α 4 luglio 1804 ω 19 maggio 1864

JACQUELINE KENNEDY

First Lady statunitense

α 28 luglio 1929 ω 19 maggio 1994

THOMAS EDWARD LAWRENCE

Agente segreto, militare e scrittore britannico noto come Lawrence d’Arabia

α 16 agosto 1888 ω 19 maggio 1935

MARCO PANNELLA

Politico italiano

α 2 maggio 1930 ω 19 maggio 2016

Il proverbio del 19 maggio:

Il maggio non dura mai sette mesi

Non prendiamoci troppo sul serio, perché oggi è anche:

il giorno giubilare delle rane saltellanti

la giornata di sensibilizzazione della salute mentale dei barbieri





