”Le parole e le note”, concerto di Giulia Pratelli a Vicopisano

11:03 am• Vicopisano, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

VICOPISANO – Mercoledì 24 luglio 2024 alle 21,30 in Piazza Cavalca a Vicopisano è in programma il concerto spettacolo “Le parole e le note”, di e con Giulia Pratelli (chitarra e voce) Luca Guidi (chitarre e voce) e Giorgio Mannucci (chitarra, pianoforte e voce)

Una serata in compagnia di tre cantautori toscani apprezzati in tutta Italia, un viaggio musicale attraverso quel magico mondo della canzone d’autore con speciali arrangiamenti di brani che hanno segnato le emozioni e le storie di molte generazioni. E così si canteranno le atmosfere di Modugno, l’ironia di Dalla, la poesia di De Andrè e poi ancora altri poeti birbanti faranno capolino tra le note suonate in questa notte sognatrice.

Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Cena alle 20,00 presso il Circolo Arci “L’Ortaccio” a 18,00€. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere una passeggiata tra gli antichi orti del paese.

“Utopia del Buongusto” che torna con l’estate, festeggia 27 anni di vita con 42 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 19 ottobre 2024. Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Tra le novità, i “Diari di bordo” scritti e raccontati dagli stessi spettatori, e “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Last modified: Luglio 23, 2024