Le nuove linee guida in chirurgia bariatrica endoscopica: esperti a congresso all’Hotel San Ranieri

Scritto da admin• 3:17 pm• Pisa, Attualità

PISA – Sabato 23 novembre a partire dalle ore 9 all’Hotel San Ranieri si tiene, nell’ambito del congresso Sicob–Società italiana chirurgia dell’obesità, l’evento dal titolo: “Centri di eccellenza e Medicina generale territoriale: integrazione e sinergia“, organizzato da Rosario Bellini, direttore f.f. dell’Unità operativa di Chirurgia bariatrica dell’Aoup.

Il convegno sarà l’occasione per la presentazione, a cura del chirurgo Simone D’Imporzano, delle nuove Linee guida nazionali per la Chirurgia bariatrica endoscopica, appena approvate dall’Istituto superiore di sanità, nella cui stesura il centro di Pisa è stato parte attiva.

“Il centro è molto attivo anche sul versante formativo – dichiara Bellini -. Infatti Pisa è sede della nuova “Scuola di endoscopia bariatrica” nata dalla collaborazione della Sicob e della Sied-Società italiana endoscopia digestiva), essenziale per formare le competenze in queste nuove tecniche e fornire opzioni di cura sempre più avanzate e personalizzate ai cittadini. Sarà anche illustrato il nuovo protocollo di collaborazione sinergica tra l’Aoup – ospedale di riferimento per la chirurgia bariatrica e centro di eccellenza nazionale – con le realtà specialistiche presenti nell’Azienda Usl Toscana nord-ovest per la valutazione e il follow-up dei pazienti candidati all’intervento. Non potrà mancare – conclude – un momento di confronto tra tutti i colleghi coinvolti nel percorso di cura integrato della ‘persona con obesità’ con indicazione chirurgica, in cui il medico di medicina generale è parte fondamentale per il successo a lungo termine”.

L’evento è regolarmente accreditato e rilascia 4 crediti Ecm.

L’iscrizione è gratuita al link: https://sicobpisa.cloud/

Last modified: Ottobre 30, 2024