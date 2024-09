“Le mie ragioni”: la nuova mostra di Fabio Calvetti a San Miniato

Scritto da admin• 2:07 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Miniato

SAN MINIATO – Dal 15 al 29 settembre, Palazzo Grifoni a San Miniato ospita “Le mie ragioni”, una personale di Fabio Calvetti curata da Filippo Lotti.

L’esposizione presenta oltre 30 opere recenti, tra cui alcuni pezzi inediti, che esplorano temi come la solitudine, il tempo e la memoria attraverso una tavolozza di nero, bianco e rosso.

La mostra invita i visitatori a riflettere e connettersi emotivamente con l’arte di Calvetti, che utilizza la pittura come uno strumento di introspezione e comunicazione profonda. La curatrice Elisabetta Leporelli descrive Calvetti come una voce critica nella società contemporanea, rifiutando l’arte puramente estetica in favore di una riflessione più profonda.

In esposizione anche una video-intervista realizzata da Guglielmo Meucci per il progetto “Incontro con l’Artista”.

La mostra, organizzata da FuoriLuogo – Servizi per l’Arte, è aperta il venerdì dalle 15:00 alle 18:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. L’ingresso è libero. Per informazioni: Filippo Lotti, 333 3892402, artelotti@gmail.com.

Last modified: Settembre 12, 2024