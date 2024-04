Le Città delle Persone risponde a Dringoli sull’attraversamento di via Emilia

Scritto da admin• 3:07 pm• Pisa, Politica

PISA – “Grazie al nostro question time, finalmente la situazione dell’attraversamento della via Emilia per chi abita in via del Fosso Vecchio dovrebbe tornare in condizioni di sicurezza e consentire accessibilità e fruibilità a chi vuole raggiungere la fermata del bus. L’assessore Dringoli ha infatti risposto che, dopo aver fatto un sopralluogo, si è reso conto della totale erosione delle attuali strisce pedonali e che provvederà a chiederne la nuova tinteggiatura“, lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce.

“Inoltre – proseguono i consiglieri -, l’assessore, su indicazione del nostro question time, ha chiesto a Pisamo di installare un semaforo a chiamata, sottolineando però l’incognita delle risorse. Nella nostra replica abbiamo voluto sottolineare come si tratti di cifre non particolarmente alte e comunque necessarie, poiché finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini e la possibilità di accedere a una fermata del trasporto pubblico. Monitoreremo con attenzione questi due interventi promessi e insisteremo anche sull’opportunità di realizzare un marciapiede per consentire di arrivare alla fermata senza camminare sul ciglio di una strada così trafficata“.

Last modified: Aprile 16, 2024