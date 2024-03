Lavori pubblici: al via l’asfaltatura di via Garibaldi

Scritto da Antonio Tognoli• 5:40 pm• Pisa, Attualità

Cantiere in notturna a partire da domani sera per 5 notti, escluso il fine settimana

PISA – Il Comune di Pisa prosegue il lavoro di risanamento degli asfalti in città con lavori coordinati da Pisamo. Mentre va verso la conclusione il cantiere di via Battisti, partito lo scorso 11 marzo con lavori svolti solo in notturna, inizia mercoledì 20 marzo a partire dalle ore 22, il cantiere per riasfaltare via Garibaldi, dall’intersezione di via Gioberti fino al largo Monasterio (non compreso). Si tratta di un intervento di realizzazione del nuovo tappeto stradale, con una scarificazione di circa 4 cm dell’attuale manto ormai ammalorato. L’intervento, che durerà 5 notti con sospensione nel fine settimana, segue ai precedenti lavori che hanno riguardato a giugno 2023 circa 300 metri quadrati di nuovo asfalto nel tratto di via Garibaldi compreso tra l’incrocio con via Gioberti e l’arco, e ai 200 metri quadrati di nuovi marciapiedi nel medesimo tratto per un intervento di 65 mila euro.

Anche in questo caso il cantiere sarà svolto soltanto in orario notturno, dalle 22 di sera alle 6 di mattina, in modo da creare meno disagi possibili alla circolazione delle auto in una strada a forte percorrenza diurna. La strada infatti, durante i 5 giorni di svolgimento dei lavori, sarà regolarmente aperta in orario diurno, mentre dalle 22 di sera alle 6 di mattina sarà istituito il senso unico con direzione centro città. I lavori, diretti da Pisamo, prevedono la riasfaltatura di 5.600 metri quadrati di superficie della strada e avranno una durata circa cinque giorni, con fasi di avanzamento cantiere, per un investimento da parte dell’Amministrazione Comunale di 260.000 euro

Per permettere lo svolgimento dei lavori saranno adottate le seguenti modifiche al traffico: istituzione di senso unico in via Garibaldi tratto via Gioberti – largo Monasterio con direzione centro città, nei seguenti giorni e orari: dalle ore 22 alle ore 6 del giorno seguente a partire da mercoledì 20 a venerdì 22 marzo (quindi fino alle ore 6 del 23 marzo), con interruzione dei lavori nel fine settimana. Il cantiere riprenderà alle ore 22 e fino alle 6 del giorno seguente da lunedì 25 fino a martedì 26 marzo, con lavori che si dovrebbe quindi concludere entro le ore 6 di mercoledì 27 marzo.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto via Gioberti – Largo Monasterio ambo i lati nei seguenti giorni e orari: dalle ore 21 alle ore 6 del giorno seguente a partire da mercoledì 20 fino a venerdì 22 marzo (quindi fino alle ore 6 del 23 marzo), con interruzione nel fine settimana. A seguire sarà nuovamente istituito dalle ore 21 alle ore 6 del giorno seguente a partire dal 25 fino al 26 marzo (quindi fino alle ore 6 del 27 marzo). Inoltre, per tutta la durata dei lavori, ci sarà l’istituzione del divieto di sosta con orario 0-24 e con rimozione coatta per la formazione di area di cantiere in via Garibaldi, nel tratto che va da via Semeraro lato opposto – civ. 205 dalle ore 8 del 19 marzo alle ore 6 del 27 marzo.

In allegato foto d’archivio dell’asfaltatura in notturna del precedente tratto di via Garibaldi

Last modified: Marzo 19, 2024