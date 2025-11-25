Lavori alla sede della Polizia Municipale: Mazzarri e Fabbrini chiedono chiarimenti dopo il crollo del trabattello e richiamano l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri

Written by admin• 1:28 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica



SAN GIULIANO TERME – I consiglieri comunali Elisabetta Mazzarri (lista Boggi Sindaco) e Simone Fabbrini (Fratelli d’Italia) hanno presentato un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco e agli assessori competenti in merito ai lavori eseguiti il 21 novembre sul tetto della sede della Polizia Municipale e alla successiva caduta del trabattello nella notte del 23 novembre.

L’iniziativa nasce anche a seguito di alcune foto e video ricevuti da cittadini, nei quali si vedrebbero operai impegnati durante la giornata in attività sul tetto, privi di evidenti sistemi di sicurezza come imbracature, linee vita o punti di ancoraggio. I consiglieri sottolineano che non intendono attribuire responsabilità dirette, ma invitano l’Amministrazione a verificare attentamente le modalità operative adottate.

Nella notte del 23 novembre il trabattello montato per consentire i lavori è caduto, provocando alcuni danni all’edificio e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente l’incidente è avvenuto senza persone nelle vicinanze.

Mazzarri e Fabbrini osservano che, pur trattandosi di un episodio circoscritto, l’accaduto offre l’occasione per riflettere sulla corretta gestione della sicurezza nei cantieri, anche nei lavori di breve durata.

I consiglieri ricordano che in Italia il tema delle morti sul lavoro rappresenta una questione drammatica e sempre attuale, che impone alle istituzioni e a tutti i soggetti coinvolti nei cantieri un impegno costante nella prevenzione.

“Ogni incidente evitato è un valore per l’intera comunità – affermano – ed è per questo che riteniamo utile approfondire quanto accaduto, con spirito costruttivo”.

“Il nostro obiettivo – spiegano Mazzarri e Fabbrini – è comprendere con chiarezza come si siano svolti i fatti. La sicurezza sul lavoro è un tema che merita attenzione continua, specialmente quando riguarda edifici pubblici e personale comunale”. La risposta è stata richiesta nella prossima seduta utile del Consiglio Comunale

Last modified: Novembre 25, 2025