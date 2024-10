L’Angolo della Poesia: “Viene issata la bandiera danese”

Scritto da admin• 11:08 am• Pisa SC



PISA – La vittoria al “Druso” (2-1) che permette ai ragazzi di mister Filippo Inzaghi di rimanere in vetta nella prima gara giocata dopo la sosta non poteva mancare il racconto in rima del nostro Sandro Cartei.

VIENE ISSATA LA BANDIERA DANESE

Super Pippo una formazione operaia disegna

Pronta per andare nei boschi tirolesi a far “legna”

L’avvio è di studio e molto equilibrato

Ma è il Sudtirol, a sbloccare il risultato

Caracciolo, in area, rinvia in modo sgraziato

Tait controlla bene, e Semper è superato

Passano appena dieci minuti, e viene issata la bandiera danese

Hojholt serve Lind, lo scardinatore di difese

Regge all’urto, e cadendo, deposita la palla in rete

Nel secondo tempo, i ragazzi non perdono la concentrazione

In una mischia in area, Moreo è lesto, e prende un calcione

È rigore, e sul dischetto si presenta Arena

La rete si scuote, il settore ospiti esulta, lo stadio trema

Dopo il gol del vantaggio, il Pisa resiste con le unghie e con i denti

Arrivano altri tre punti, per questi ragazzi sorprendenti

Last modified: Ottobre 20, 2024