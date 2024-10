Il cardiologo Stefano Giaconi va in pensione: una carriera al servizio della buona sanità

Scritto da admin• 5:46 pm• Attualità, Pontedera, Salute

PONTEDERA – A partire da domenica 20 ottobre, Stefano Giaconi, storico cardiologo presso l’ospedale “Lotti” di Pontedera e il “Santa Maria Maddalena” di Volterra, andrà in pensione.

Giaconi ha esercitato la professione di cardiologo nella Valdera e nell’Alta Val di Cecina fin dagli anni ’90.

“I colleghi lo descrivono come un simbolo della buona sanità pubblica, un professionista stimato per la sua competenza e disponibilità, oltre a rappresentare un punto di riferimento non solo per i pazienti, ma anche per i tanti giovani cardiologi che hanno collaborato con lui“.

La direzione ospedaliera di Pontedera e Volterra, insieme all’Azienda USL Toscana nord ovest, esprime i migliori auguri a Giaconi per un meritato e sereno pensionamento.

Last modified: Ottobre 21, 2024